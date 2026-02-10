Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bugüne Dek Çöpten 851 Milyon TL'lik Elektrik Üretti - Son Dakika
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bugüne Dek Çöpten 851 Milyon TL'lik Elektrik Üretti

10.02.2026 14:11  Güncelleme: 15:41
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri'nde kurduğu biyokütle enerji santralleri sayesinde 851 milyon TL değerinde elektrik üreterek hem çevreyi koruyor hem de bütçesine katkı sağlıyor.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri'ne kurduğu biyokütle enerji santralleri ile bugüne dek piyasa değeri 851 milyon TL olan elektrik üreterek çevreyi ve bütçesini korudu.

Menteşe, Fethiye, Ortaca, Marmaris ve Milas'ta hizmet veren Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri'nde kurulu biyokütle enerji santralleri bugüne kadar 309 milyon 901 bin 273 kilovat elektrik üreterek 851 milyon TL tasarruf sağladı. Ayrıca, atıkların doğal olarak parçalanmasıyla açığa çıkan 153 milyon 790 bin 341 metreküp metan gazı, elektrik üretiminde değerlendirilerek hem enerji ekonomisine katkı sağladı hem de çevreyi tehdit eden sera gazı salınımının önüne geçildi.

1 milyon 239 bin 605 hanenin bir aylık elektrik üretimi çöpten

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin biyokütle tesisleri sayesinde hem yenilenebilir enerji üretimi destekleniyor hem de vahşi depolama alanlarında atmosfere karışabilecek metan gazı kontrollü şekilde bertaraf ediliyor. Uzmanlara göre, karbondioksite göre 25 kat daha fazla ısınma etkisine sahip metan gazının enerjiye dönüştürülmesi, iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Bugüne kadar biyokütle enerji tesislerinden toplam 309 milyon 901 bin 273 kilovat elektrik üretimi gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri'nin üretimi yaklaşık 1 milyon 239 bin 605 hanenin bir aylık elektrik üretimine karşılık geliyor.

Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri'nde 4 milyon 395 bin 105 ton atık bertaraf edilmesi sonucu oluşan metan gazından elektrik üretimi gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Tesisler üretilen elektrik enerjisini elektrik altyapısına vererek vatandaşın evlerinde ve iş yerlerinde kullanıldığı elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunuyor.

"Muğlamızın atıklarını enerjiye dönüştürerek çevremizi ve bütçemizi koruyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, modern katı atık tesisleri sayesinde hem çevrenin korunduğunu hem de çöpten elektrik üretilerek ülke ekonomisine büyük katkı sağlandığını belirtti. Aras, "Her gün vatandaşlarımız düzenli olarak belirli saatlerde çöplerini dışarı çıkarıyor ve ilçe belediyelerimizin ekipleri bu çöpleri Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerimize getiriyor. Burada geri dönüşüm olarak ayrıştırılan çöplerden tesislerimize kurduğumuz biyokütle enerji santrallerinde elektrik enerjisi üretiliyor. Muğla'mızın atıklarını enerjiye dönüştürerek hem çevremizi koruyor hem de bütçemize ciddi bir katkı sağlıyoruz. Metan gazının atmosfere karışmasını engellemek, iklim değişikliğiyle mücadelede hayati bir adımdır. Büyükşehir Belediyesi olarak sürdürülebilir enerji yatırımlarını artırmaya, doğamızı korurken aynı zamanda katma değer üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

