Muğla Büyükşehir Belediyesi, Erman Şahin Spor Merkezi'ni Hizmete Açtı

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve halk oylamasıyla işlevi belirlenen Erman Şahin Spor Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Menteşe Evleri'nde yapımına başlanan binanın işlevi, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından halk oylamasına sunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği oylama sonucunda binanın, spor merkezi olarak değerlendirilmesine karar verildi. Tesise, Muğla'ya uzun yıllar hizmetleri bulanan Erman Şahin'in adı verildi. Açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Erman Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Modern tesis, uygun fiyat

Toplam bin metrekare kapalı alana sahip spor merkezi, iki kattan oluşuyor. Üst katta, modern ekipmanlarla donatılmış 500 metrekarelik bir fitness salonu yer alıyor. Aynı anda yaklaşık 60 kişiye hizmet verebilecek kapasiteye sahip salon, sporcuların güvenli ve verimli bir ortamda antrenman yapabilmesi amacıyla tasarlandı. Alt katta ise kadın ve erkek kullanıcılar için ayrı duş ve soyunma odaları ile tuvaletler yer alıyor. Ayrıca 25 kişilik kapasiteye sahip çok amaçlı pilates salonu grup dersleri için hizmet verecek. Spor merkezi, alanında uzman eğitmen kadrosuyla Muğlalılara profesyonel bir spor deneyimi sunmayı amaçlıyor.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar için üyelik ücretleri sembolik seviyede

Spor merkezinin üyelik ücretleri, toplumun tüm kesimlerine hitap edecek şekilde belirlenirken, özellikle ileri yaş grupları için teşvik edici bir model uygulandı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, spor merkezinden aylık yalnızca 1 TL ücretle faydalanabilecek. Öğrenciler için aylık üyelik bedeli 300 TL, yetişkinler içinse 750 TL olarak belirlendi. Haftanın yedi günü saat 08.30 ile 22.00 arasında açık olacak spor merkezi, vatandaşlara hem fiziksel sağlık hem de sosyal etkileşim açısından nitelikli bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor.

"Toplam maliyeti 30 milyon TL olarak gerçekleşti"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Münevver Tetik, Erman Şahin Spor Merkezi'nin teknik detaylarını paylaşarak, "Projenin yapımına ilk olarak Menteşe Kent Market olarak başlanmıştı. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın halk katılımına verdiği önem doğrultusunda yapılan referandum sonucu, yapının işlevi spor merkezi olarak yeniden belirlendi. Yapı, betonarme çerçeve sistem ve çelik tonoz çatılı olarak projelendirildi. Binanın ısıtma ve soğutma ihtiyacı için klima sistemi ve havalandırma tesisatı kurulmuş durumda. Elektrik kesintilerine karşı da 100 kW gücünde bir jeneratör tesis edilerek kesintisiz hizmet sağlanması amaçlandı. Tüm bu çalışmaların sonunda, projenin toplam maliyeti 30 milyon TL olarak gerçekleşti" dedi.

"Salonumuzda üyelik ve giriş işlemleri de dijital altyapıyla destekleniyor"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hülya Muratlı ise Erman Şahin Spor Merkezi'nin işlevselliği ve kullanıcı dostu yapısı hakkında şu bilgileri verdi:

"Bu tesis, yalnızca spor yapmak isteyen vatandaşlarımız için değil, aynı zamanda sağlıklı bir yaşamı benimsemek isteyen tüm bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Spor salonumuz, aynı anda 60 kişiye hizmet verebilecek kapasitede oluşturuldu. Zemin katta grup derslerinin yapılacağı çok amaçlı salonlar yer alıyor. Spor merkezimizde görev alacak eğitmenlerimiz, üniversitelerin beden eğitimi ve spor bölümlerinden mezun, alanında uzman 5 spor hocasından oluşuyor. Tesisimizde ayrıca ilk yardım odası, dinlenme alanı ve modern, hijyenik duş ve soyunma alanları da bulunmakta. Tüm bu detaylar, kullanıcıların konforu ve güvenliği göz önünde bulundurularak planlandı. Salonumuzda üyelik ve giriş işlemleri de dijital altyapıyla destekleniyor. Spor merkezinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız, Muğla Büyükşehir Belediyesi Gelirler Birimi'ne başvurarak üyelik ücretlerini ödeyebilirler. Kendilerine verilen dekont ve QR kodları, Erman Şahin Spor Merkezi girişinde bulunan kayıt sistemine tanımlanarak girişleri aktif hale getirilecek. Böylece tesisimize girişler hem kontrollü hem de güvenli şekilde sağlanmış olacak."

"Büyük bir gurur ve onur kaynağıdır"

Erman Şahin'in oğlu Hamdi Şahin de törende yaptığı konuşmada, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Muğla, vefanın kentidir. Kendisine hizmet edenleri unutmayan bir şehir olması, bizler için büyük bir anlam taşıyor. Babam, hem belediye başkanı hem milletvekili hem de bakan olarak Muğla'ya büyük emek verdi. Bugün onun isminin, böyle anlamlı ve topluma hizmet edecek bir tesiste yaşatılıyor olması, ailemiz adına büyük bir gurur ve onur kaynağıdır. Bu vefa için başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

"Erman Şahin'in katılımcı yönetim anlayışıyla örtüşen bir yaklaşım oldu"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ise Erman Şahin'in Muğla için taşıdığı öneme vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Erman Şahin, Muğla'ya ve Menteşe'ye gönül vermiş, herkesin kalbinde yer edinmiş bir isimdir. O yalnızca bir belediye başkanı, milletvekili ya da bakan değil, Muğla'nın sokaklarını, insanını, dokusunu çok iyi bilen, yıllarını bu kente adamış gerçek bir hizmet insanıydı. Bugün açılışını yaptığımız tesis, halkın katılımıyla belirlenen bir yöntemle spor merkezi olarak tasarlandı. Bu da Erman Şahin'in katılımcı yönetim anlayışıyla örtüşen bir yaklaşım oldu. Kendisi aynı zamanda gençlere ve spora da büyük önem veren biriydi. Eğer bugün Muğla bu denli korunmuş ve kimliğini muhafaza edebilmişse, bu Erman Şahin ve onunla birlikte görev yapan ekiplerin sayesindedir. Onun hizmet anlayışını özetleyen şu felsefe, bu tesiste de hayat buluyor, hizmet, insanın yaşamına dokunabildiği sürece anlam kazanır. Bizler de bu anlayışı yaşatmak, kentimize aynı duyarlılıkla hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

"Umudu hep birlikte büyütüyoruz"

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, "Sayın Erman Şahin'e, Muğla'nın değerlerini koruyarak bu kente bıraktığı katkılar için gönülden teşekkür ediyorum. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu tesis, Muğla'nın geçmişten bugüne uzanan birikiminin bir nişanesi olarak yaşamaya devam edecek. Böylesine anlamlı bir projeyi hayata geçirdiği için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu ülkenin gençleriyle birlikte daha aydınlık bir geleceği inşa etmenin hayalini kuruyor, bu umudu hep birlikte büyütüyoruz" dedi.

"Katılımcı belediyecilik anlayışımla Muğla'mıza hizmet etmeye devam edeceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da spor merkezinin halkın talebi doğrultusunda şekillendirildiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Mevcut binanın hangi amaçla hizmet vermesi gerektiğini halkımıza sorduk. Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda bu yapının spor tesisi olarak hizmet vermesine karar verdik. Tesisin ismini belirlerken de Muğla'ya yıllarca hizmet etmiş siyasetçi, devlet adamı ve kültür insanı Sayın Erman Şahin'in isminin yaşatılmasının anlamlı olacağını düşündük ve bu kararı aldık. Kentimize ve ülkemize değerli katkılar sunan Erman Şahin hocamıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Spor merkezimiz, gençlerimizden çocuklarımıza, emeklilerimizden tüm vatandaşlarımıza kadar herkesin faydalanabileceği bir yaşam alanı olacak. Burası, yerel yönetimin halkçı yaklaşımıyla hizmet verecek. Ben de zaman zaman tesisimizi ziyaret ederek hem denetimlerde bulunacağım hem de vatandaşlarımızla bir araya geleceğim. Ayrıca, spor salonunun yanında yer alan parkın isminin de Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla 'Erman Şahin Parkı' olmasına karar verdik. Bugün buraya gelirken çocuklarımız bana ulaştı ve bölgeye bir halı saha yapılmasını talep ettiler. Onların bu talebini dikkate alıyoruz ve bu sahayı da en kısa sürede kazandıracağız. Çünkü çocuklarımızın ihtiyaçları ve talepleri bizim için her zaman önceliklidir. Bugün burada olduğu gibi katılımcı belediyecilik anlayışımla Muğla'mıza hizmet etmeye devam edeceğiz."