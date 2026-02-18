Muğla Büyükşehir Belediyesi, "Hoş Geldin Bebek" Projesiyle Bugüne Dek Binlerce Aileye Destek Oldu - Son Dakika
18.02.2026 14:11  Güncelleme: 14:43
Muğla Büyükşehir Belediyesi, "Hoş Geldin Bebek Yaşama Sırası Sende" projesiyle bugüne dek 4 binin üzerinde aileye destek verirken, 2 bini aşkın anneye de danışmanlık hizmeti sundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, bebek sahibi olan ailelerin yanında olmak ve anne-bebek sağlığını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği "Hoş Geldin Bebek Yaşama Sırası Sende" projesiyle il genelinde binlerce aileye ulaşıyor. Proje kapsamında yeni doğan bebeklerin temel ihtiyaçlarını içeren hediye çantaları ailelere ulaştırılırken, annelere hamilelik sürecinden başlayarak bebeğin ilk iki yaşına kadar uzanan dönemde eğitim ve danışmanlık desteği sağlanıyor.

Çocuklar 24 aylık olana kadar aylık ek destek sağlanıyor

Bebekler için hazırlanan hediye çantalarında kıyafet, eldiven, çorap, suluk, derece ve battaniye gibi temel ihtiyaçlar yer alıyor. Proje ile özellikle annelerin bilinçli destek alması, bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişim süreçlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında yürütülen eğitim çalışmalarıyla annelere; gebelik sürecinde dikkat edilmesi gereken konular, sağlıklı beslenme, doğum sonrası emzirme, aşı takibi ve bebek bakımı başlıklarında destek veriliyor. Alanında uzman ekipler tarafından yürütülen eğitimlerle anne ve bebek sağlığının korunması amaçlanıyor.

Halk Kart hizmetinden yararlanan annelere nakit desteğin yanı sıra çocukları 24 aylık olana kadar aylık ek destek de sağlanıyor.

"Muğla için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, proje ile ailelerin mutluluğunu paylaştıklarını belirterek, "Ülkemizin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik koşullarda her yaştan hemşehrimizin yanında olmayı önceliyoruz. Muğla'mızda dünyaya gözlerini açan bebeklerimizin ve fedakar annelerimizin bu özel sürecinde yanlarında oluyoruz. Ekiplerimizle evlere misafir oluyor, anne ve bebek sağlığı için destek sunuyoruz. Toplumun temeli olan aile kurumunu güçlendirmek, mutlu bir Muğla için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Projeden yararlanmak isteyen ve kentte ikamet eden vatandaşlar, 444 48 01 Çağrı Merkezi üzerinden başvuruda bulunabiliyor.

Kaynak: ANKA

