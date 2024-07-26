Muğla Büyükşehir Belediyesi Koku Vadisi'nde Lavanta Şenliği düzenlendi

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Koku Vadisi'nde Lavanta Şenliği düzenleyerek üreticilerle vatandaşları bir araya getirdi. Şenliğe katılan Başkan Ahmet Aras, "Bizler yerel yöneticiler olarak hizmetlerimizle çiftçimizin yanındayız. Burada lavantayla ilgileniyoruz ama zeytinle de ilgileneceğiz" dedi.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yerkesik Yeniköy Mahallesi'nde düzenlenen Koku Vadisi Lavanta Hasat Şenliği'ne Başkan Aras ev sahipliğinde Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Aras, Lavanta Hasat Şenliği'nde Muğla'nın önemli bir tarım kenti olduğunu, zeytinden narenciyeye kentin tüm tarım potansiyeline Büyükşehir olarak destek vereceklerini belirtti. Başkan Aras, şöyle konuştu:

"Lavanta Şenliği için bir araya geldiğimiz bu alanda şahane bir birliktelik var. Muğla'da birleştirici bir rol oynamak için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bizler belediyeler olarak sizlerin güvendiği, oy verdiği kuruluşlarız, kurumlarız. O yüzden sizlerin bütün yaşam sürecinizde her adımda bir yerde sorumluluğumuz var, yetkimiz var. Sizlerle birlikte her konuyu oturup, tartışıp sizlere yardımcı olmak zorundayız. Bizler yerel yöneticiler olarak hizmetlerimizle çiftçimizin yanındayız. Burada lavantayla ilgileniyoruz ama zeytinle de ilgileneceğiz. Bunun yanı sıra sebzemizle, narenciyemizle, kültür balıkçılığımızla da kentimizin tarım, hayvancılık potansiyelinde ne varsa hepsini desteklemeye sonuna kadar hazırız. O yüzden herkes kendi köyünde kendi ekonomisini yaratacak şekilde üretim yaparsa biz buna sonuna kadar destek olacağız. Tohumundan traktör desteğine, gübresinden ilacına ne varsa Büyükşehir Belediyesi olarak yanlarındayız."

Aras, Koku Vadisi Lavanta Hasat Şenliği'nde vatandaşlarla ilk hasadı da yaptı. Aras daha sonra lavanta ve diğer aromatik bitkilerden elde edilen ürünlerin satıldığı üretici pazarını gezdi.