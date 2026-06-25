Muğlalı genç balerinlerden uluslararası başarı

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Bale Bölümü öğrencileri, 2026 yılı boyunca katıldıkları uluslararası yarışmalarda elde ettikleri derecelerle önemli başarılara imza attı. Öğrenciler, son olarak Uluslararası Bosphorus Bale Yarışması'nda kazandıkları derecelerle kente gurur yaşattı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Bale Bölümü öğrencileri, 18-19 Haziran 2026 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Bosphorus Bale Yarışması'nda önemli dereceler elde etti. Yarışmada 1. sınıf öğrencisi Adasu Terzioğlu birincilik kazanırken, 6. sınıf öğrencisi Mira Kapucu üçüncü, 7. sınıf öğrencisi Nehir Turasay ise altıncı oldu.

KONSERVATUVAR ÖĞRENCİLERİ BAŞARILARIYLA DİKKATİ ÇEKTİ

Konservatuvar öğrencileri yıl içerisinde katıldıkları farklı uluslararası yarışmalarda da başarılı sonuçlar aldı. 28 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen Uluslararası Berrussa Bale Yarışması'nda 1. sınıf öğrencisi Adasu Terzioğlu birinci, 8. sınıf öğrencisi Umay Defne Güven ikinci, 3. sınıf öğrencisi Aylin Ece Hodoğlugil ise dördüncü oldu.

26 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen Frankfurt International Ballet Competition'da ise Adasu Terzioğlu üçüncülük elde ederken, Aylin Ece Hodoğlugil ve Umay Defne Güven farklı kategorilerde yarışarak dördüncü sırada yer aldı. Uluslararası yarışmalara katılan bale öğrencileri, Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Bale Bölümü öğretmenleri Yaprak Baba, Melike Girgin ve Oktay Keresteci tarafından hazırlandı.

GELECEĞİN BALE SANATÇILARI YETİŞİYOR

Bale Bölümü öğrencileri, yarışma başarılarının yanı sıra akademik ve sanatsal gelişimlerini de sürdürüyor. Konservatuvarın 2. sınıf öğrencisi Eliz Erdem, 3. sınıf öğrencisi Aylin Ece Hodoğlugil ve 5. sınıf öğrencisi Firdevs Akdeniz, İstanbul, Adana, İzmir ve Ankara'da bulunan konservatuvarların sınavlarına katılarak profesyonel bale sanatçısı olma yolunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, öğrencilerinin ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiği başarılarla sanat eğitimindeki niteliğini ortaya koyarken, genç yeteneklerin geleceğe hazırlanmasına katkı sağlamayı sürdürüyor.