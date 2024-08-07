Muğla Büyükşehir Belediyesi, Mahalle Muhtarlarına 'Mobil Muhtar Uygulaması' Eğitimi Verdi

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, mahalle muhtarlarının taleplerini ve şikayetlerini daha hızlı ve etkili bir şekilde iletebilmeleri için 'Mobil Muhtar Uygulaması'na geçiyor. Bu kapsamda, Menteşe ilçesindeki mahalle muhtarlarına yönelik 'Mobil Muhtar Uygulaması' eğitimi düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen 'Mobil Muhtar Uygulaması' muhtarların mahallelerinin ihtiyaçlarını ve sorunlarını doğrudan Muhtarlar Masası'na iletmelerini sağlayacak ve bu sayede sorunlar daha hızlı bir şekilde çözüm yoluna kavuşturulacak.

Eğitim programında, uygulamanın nasıl kullanılacağı, taleplerin ve şikayetlerin nasıl iletileceği konusunda detaylı bilgiler verildi. Ayrıca uygulamanın sağladığı kolaylıklar ve teknolojik avantajlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitime katılan muhtarlar, uygulamanın işlerini kolaylaştıracağını ve mahalle sakinlerinin sorunlarına daha hızlı çözümler bulmalarına yardımcı olacağını belirtti.

Uygulamanın, tüm ilçelerde yaygınlaştırılması ve muhtarların hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Muhtarlar, uygulamaya ilişkin şunları söyledi:

-Mehmet Özcan (Orhaniye Mahalle Muhtarı): "Yeni uygulama ile mahallemizin taleplerini anında iletip anında cevap alabileceğiz. Bu uygulama sayesinde zaman kaybı yaşamayacağız. Bu yenilikçi uygulama, yerel yönetimlerin vatandaşlarla daha iyi iletişim kurmasını ve hizmet kalitesini artırmasında yardımcı olacak."

-Birdal Sarısu (Karamehmet Mahalle Muhtarı: "Mobil Muhtarlar Uygulaması bizler için çok iyi olacak. İsteklerin ve taleplerin zamanında iletilmesi ve sonuç almak hızlı olacak."

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, demokrasinin temel taşı muhtarlar için hayata geçirdikleri mobil muhtar uygulamasının diğer sivil toplum kuruluşları içinde en kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi ve kentte tüm kuruluşlarla etkili bir iletişim sağlamak istediklerini belirtti. Değişen ve gelişen teknoloji ile mesafelerin kısaldığını, insanların birbirine daha kolay ulaştığını söyleyen Başkan Aras kurumlar arasında da bu iletişimi geliştirmek istediklerini kaydetti.