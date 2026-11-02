Muğla Büyükşehir Belediyesi sarı kodlu uyarı sonrası ekiplerini alarma geçirdi

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan "sarı kodlu" uyarının ardından tüm birimleriyle teyakkuza geçti. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinasyonundaki ekipler, olası sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve heyelan risklerine karşı hazırlıklarını hızlandırdı.

Muğla'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili tüm birimleri alarm durumuna geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sarı kodlu uyarının ardından Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda olumsuz hava koşullarına karşı gerekli tedbirler alındı.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, sağanak yağışın neden olabileceği olumsuzluklara karşı koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve heyelan risklerine karşı ekipler teyakkuz halinde beklerken, olası acil durumlara hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla ilgili birimler arasındaki koordinasyon güçlendirildi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde yağışların etkili olduğu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzlukları da yakından takip ediyor. Su baskını riski bulunan alanlar, yağmur suyu tahliye noktaları ve heyelan tehlikesi oluşabilecek bölgeler olası müdahaleler açısından değerlendiriliyor.

EKİPLER YAĞIŞIN İZLERİNİ SİLİYOR

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde etkili olan sağanak yağışların ardından meydana gelen olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Köyceğiz'in Otmanlar, Bodrum'un Dirmil, Milas'ın Türkevleri, Çökertme, Bozalan ve Gökbel mahallelerinde yağış nedeniyle yollara sürüklenen hafriyat, çamur ve diğer malzemeleri temizledi. Yatağan'ın Doğanköy, Kadıköy ve Akgedik mahallelerinde büz ağızları ve yağmur suyu mazgalları temizlenirken, Bağyaka Mahallesi'nde yağış nedeniyle göçük oluşan bölgede mülkiyet sınır ölçümleri gerçekleştirildi.

Dalaman'da ise Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Dalaman Çayı mevkisinde temizlik, Kanalbaşı Sanayi Yolu'nda asfalt kırma çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, yağışların oluşturduğu olumsuzlukları gidermek ve ulaşım güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sağanak yağış süresince vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının önemine dikkati çekti. Özellikle dere yatakları, su baskını riski bulunan bölgeler ve heyelan tehlikesi taşıyan alanlarda gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.