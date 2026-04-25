Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Milli Okçularından Antalya'da Altın Madalya

25.04.2026 14:59  Güncelleme: 16:00
(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü milli okçuları Hazal Burun ve Emircan Haney'den oluşan karışık takım, Antalya'da düzenlenen Avrupa Grand Prix 1. Ayak Yarışması'nda altın madalya kazandı.

Avrupa okçuluğunun önemli organizasyonları arasında yer alan Antalya Avrupa Grand Prix 1. Ayak Yarışması, 20-26 Nisan 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenleniyor. 36 ülkeden 237 sporcunun katıldığı organizasyon, farklı ülkelerden sporcuların mücadele ettiği uluslararası düzeyde rekabetin yaşandığı bir müsabaka programına ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü milli okçuları turnuvada önemli başarılara imza attı. Bu kapsamda Hazal Burun ve Emircan Haney'den oluşan karışık takım, rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı.

Takım kategorilerinde çifte başarı

Sporcular, yarışmalarda bireysel ve takım kategorilerinde de önemli dereceler elde etti. Hazal Burun'un yer aldığı makaralı yay kadın takımı da altın madalyanın sahibi olurken, Emircan Haney'in yer aldığı makaralı yay erkek takımı ise gümüş madalya elde etti. Milli sporcu Hazal Burun, yarın gerçekleştirilecek bireysel karşılaşmalarda madalya mücadelesi verecek.

"Sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam edeceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Antalya'da düzenlenen Avrupa Grand Prix 1. Ayak Yarışması'nda ülkemizi ve Muğla'mızı başarıyla temsil eden milli sporcularımız Hazal Burun ve Emircan Haney'i yürekten kutluyorum. Elde ettikleri altın ve gümüş madalyalar, disiplinli çalışmanın ve inancın bir sonucudur. Bu gurur tablosunda emeği geçen tüm sporcularımızı tebrik ediyor, antrenörümüz Dr. Ejder Sözen'e özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya, genç yeteneklerimizi desteklemeye ve Muğla'yı ulusal ve uluslararası arenada daha güçlü şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

