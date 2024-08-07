Muğla Büyükşehir Belediyesi Sporcuları Tekvando İl Şampiyonası'nda Başarı Kazandı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Sporcuları Tekvando İl Şampiyonası'nda Başarı Kazandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Menteşe ilçesinde düzenlenen Tekvando İl Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. Ayrıca Konya'da düzenlenen Çatalhöyük Antik Kent İllerarası Taekwondo Şampiyonası'nda da başarılı bir performans sergiledi.

07.08.2024 15:55
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Menteşe ilçesinde düzenlenen Tekvando İl Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Tekvando İl Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonaya il genelinden 100 sporcu katılırken, Büyükşehir Belediyesi 10 sporcu ile şampiyonada yer aldı. Büyükşehir Belediyesi'ni temsil eden sporcular, turnuvada 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Büyükşehir Belediyesi sporcularından Burak Yılmaz ve Ece Kurucan altın, Ela Esila Toygar, Erhan Sarı gümüş, Helen Betül Aysan, Sare Akkuş, Buğlem Erkan ve Zeynep Durmaz bronz madalya kazandı.

Konya'da düzenlenen Şampiyona'da Gümüş Madalya

Sporcular 1-3 Ağustos 2024 tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilen  "Çatalhöyük Antik Kent İllerarası Taekwondo Şampiyonası"na da katıldı. Turnuvaya 20 ilden 47 spor kulübü ve 500'e yakın sporcu katılırken Büyükşehir Belediyesi 6 sporcu ile katıldı. Konya'da gerçekleştirilen  "Çatalhöyük Antik Kent İllerarası Taekwondo Şampiyonası"nda Büyükşehir Belediyesi sporcusu Zeynep Durmaz Yıldız kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Başkan Aras'tan sporculara tebrik

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras turnuvalarda kenti temsil eden Büyükşehir Belediyesi tekvando sporcularını ve antrenörleri Naz Göktaş'ı kutlayarak spora, sporcuya desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi Sporcuları Tekvando İl Şampiyonası'nda Başarı Kazandı - Son Dakika
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