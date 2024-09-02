Muğla Büyükşehir Belediyesi Suavi Konseriyle Dünya Barış Günü\'nü Kutladı

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Suavi konseri ile kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Ara, "Barış dolu bir dünya için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz dünyanın her yanına barış gelsin istiyoruz" dedi.

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'nda Suavi konseri düzenledi. Düzenlenen konsere Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay ve vatandaşlar katıldı. Ahmet Aras ve anatçı Suavi, birlikte barış güvercinleri uçurdu. Barışın simgesi olan güvercinlerin gökyüzüne salınması, etkinliğe katılan vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Konser boyunca Suavi sevilen şarkılarını seslendirirken, alanda toplanan kalabalık şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Başkan Ahmet Aras da vatandaşlarla birlikte halay çekerek konserin coşkusunu paylaştı.

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, "Dünya Barış günümüz kutlu olsun. Dünya'da savaşların bitip barışın gelmesini temenni ediyoruz. Bu etkinliği gerçekleştiren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum" dedi. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Adalet yoksa, güven yoksa, güvenlik yoksa barış mümkün müdür" diye konuştu.

"Barışın değerini bilelim"

Aras konserde yaptığı konuşmada barışın önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Barış dolu bir dünya için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz dünyanın her yanına barış gelsin istiyoruz. Atatürk onlarca yıl cephelerde savaşmasına rağmen, şunu söylemiştir; 'Savaş eğer savunma amaçlı değilse bir cinayettir' Atatürk gibi büyük bir asker, büyük bir komutan bile bunu söylüyor. O yüzden barışın değerini bilelim. Öncelikle Muğla'mızda sokağımızda, mahallemizde barışı tesis edelim. Herkes birbirine sevgi ile baksın kucaklaşsın. Onun için bizlerin misyonu yerel yöneticilerin kentinde birlik beraberlik ve sevgi ortamını yaratmaktır. Bunun için çalışacağız. Herkesten talebim kavgadan uzak, şiddetten uzak, cinayetlerden uzak güzel bir Muğla yaratalım. Dünya Barış Günümüz kutlu olsun."