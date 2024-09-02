Muğla Büyükşehir Belediyesi Suavi Konseriyle Dünya Barış Günü'nü Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla Büyükşehir Belediyesi Suavi Konseriyle Dünya Barış Günü'nü Kutladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Suavi Konseriyle Dünya Barış Günü\'nü Kutladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü Suavi konseriyle kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Ara, barış dolu bir dünya için mücadele edeceklerini belirtti.

02.09.2024 15:37  Güncelleme: 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Suavi konseri ile kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Ara, "Barış dolu bir dünya için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz dünyanın her yanına barış gelsin istiyoruz" dedi.

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'nda Suavi konseri düzenledi. Düzenlenen konsere Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay ve vatandaşlar katıldı. Ahmet Aras ve anatçı Suavi, birlikte barış güvercinleri uçurdu. Barışın simgesi olan güvercinlerin gökyüzüne salınması, etkinliğe katılan vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Konser boyunca Suavi sevilen şarkılarını seslendirirken, alanda toplanan kalabalık şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Başkan Ahmet Aras da vatandaşlarla birlikte halay çekerek konserin coşkusunu paylaştı.

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, "Dünya Barış günümüz kutlu olsun. Dünya'da savaşların bitip barışın gelmesini temenni ediyoruz. Bu etkinliği gerçekleştiren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum" dedi. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Adalet yoksa, güven yoksa, güvenlik yoksa barış mümkün müdür" diye konuştu.

"Barışın değerini bilelim"

Aras konserde yaptığı konuşmada barışın önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Barış dolu bir dünya için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz dünyanın her yanına barış gelsin istiyoruz. Atatürk onlarca yıl cephelerde savaşmasına rağmen, şunu söylemiştir; 'Savaş eğer savunma amaçlı değilse bir cinayettir' Atatürk gibi büyük bir asker, büyük bir komutan bile bunu söylüyor. O yüzden barışın değerini bilelim. Öncelikle Muğla'mızda sokağımızda, mahallemizde barışı tesis edelim. Herkes birbirine sevgi ile baksın kucaklaşsın. Onun için bizlerin misyonu yerel yöneticilerin kentinde birlik beraberlik ve sevgi ortamını yaratmaktır. Bunun için çalışacağız. Herkesten talebim kavgadan uzak, şiddetten uzak, cinayetlerden uzak güzel bir Muğla yaratalım. Dünya Barış Günümüz kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dünya Barış Günü, Politika, Güncel, Yaşam, Dünya, Suavi, Muğla, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi Suavi Konseriyle Dünya Barış Günü'nü Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:49 Yargıtay Savcısı İşçimen’e Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı Yargıtay Savcısı İşçimen'e Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı
15:22 Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası
13:21 Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden İstifa Etti Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti
12:56 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden İstifa Etti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
09:25 Geceye damga vurmuştu Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi Geceye damga vurmuştu! Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi?
09:04 Küresel kriz onları da vurdu 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde
08:29 Narin’in gözaltındaki amcasını Ankara’dan gelen özel ekip sorguluyor Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor
07:48 Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi
03:41 İnegöl’de 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti İnegöl'de 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti
03:27 Komşusunun 5 yaşındaki kızını istismar etmeye çalışırken yakalandı Komşusunun 5 yaşındaki kızını istismar etmeye çalışırken yakalandı
00:20 Eskişehir’de midibüs şarampole uçtu: 14’ü polis 15 kişi yaralı Eskişehir'de midibüs şarampole uçtu: 14'ü polis 15 kişi yaralı
23:38 Beşiktaş, Sivasspor’u 2-0 mağlup ederek 3’te 3 yaptı Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 16:22:17. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi Suavi Konseriyle Dünya Barış Günü'nü Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement