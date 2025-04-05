Muğla Büyükşehir Belediyesi, Süt Tankı Desteği ile İl Genelinde Üreticilere Destek Oluyor - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Süt Tankı Desteği ile İl Genelinde Üreticilere Destek Oluyor

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi teşvik etmek, kırsal ekonomiyi canlandırmak ve yerel üreticilerin daha sağlıklı ve sürdürülebilir koşullarda üretim yapmalarını sağlamak amacıyla süt tankı desteğini hayata geçirdi.

05.04.2025 12:30  Güncelleme: 13:34
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi teşvik etmek, kırsal ekonomiyi canlandırmak ve yerel üreticilerin daha sağlıklı ve sürdürülebilir koşullarda üretim yapmalarını sağlamak amacıyla süt tankı desteğini hayata geçirdi.

Kırsal kalkınmayı desteklemek ve yerel üreticilerin daha sağlıklı koşullarda üretim yapmasını sağlamak amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi, süt üreticilerine yönelik süt tankı desteğini hayata geçirdi. Destek programı kapsamında S.S. Arsa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, S.S. Çaykenarı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, S.S. Pınar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, S.S. Eşen-Yakabağ-Demirler Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Milas Savran Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olmak üzere birçok kooperatife toplam 23 ton kapasiteli süt tankları tahsis edildi.

Destek ile süt üreticilerinin hijyen standartlarına uygun üretim yapmaları ve sütlerin daha uzun süre sağlıklı koşullarda muhafaza edilmesi hedefleniyor. Üreticiler, sütlerini daha uzun süre uygun sıcaklıkta saklayabilecek, hijyen koşullarını iyileştirerek ürün kalitesini artıracak. Bu sayede, tüketiciler de daha sağlıklı ve güvenilir süt ürünlerine ulaşma imkanına sahip olacak.

Hayvancılık maliyetleri yem üretim tesisi ile azalacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kooperatiflere yönelik desteklerini 2024 yılında da sürdürerek Milas Süt Üreticileri Birliği ile önemli bir iş birliğine imza attı. Protokol kapsamında beş ton kapasiteli Flake Yem Üretim Tesisi'nin temeli atıldı. Tesis, süt üreticilerinin en büyük maliyet kalemlerinden biri olan yem giderlerini azaltarak süt üretim maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. Üreticiler, bu destek sayesinde daha düşük maliyetle daha verimli üretim yapma imkanına kavuşacak.

"Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı süt tankları bizim için çok kıymetli bir destek oldu"

Sağlanan destekten faydalanan Milas Savran Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı İbrahim Yağcıoğlu, kooperatif olarak süt ve besi hayvancılığı faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, "Yerel üreticilerimizden temin ettiğimiz sütleri ulusal firmalara sunuyoruz. Ancak sütlerin hijyenik koşullarda muhafaza edilmesi hem kalite hem de satış süreçleri açısından büyük önem taşıyor. Bu noktada, Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı süt tankları bizim için çok kıymetli bir destek oldu. Kooperatifimizin 60'tan fazla üyesi bulunuyor ve tüm üyelerimizin sütlerini daha sağlıklı koşullarda saklayabilmesi için bu tür yatırımlar çok değerli. Desteklerinden dolayı Ahmet Başkanımıza ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

"Büyükşehir Belediyemizle gurur duyuyoruz, onların destekleri olmasa biz üretim yapmakta zorlanacağız"

S.S. Eşen-Yakabağ-Demirler Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi Hüseyin Koyar, "Büyükşehir Belediyemizle gurur duyuyoruz, onların destekleri olmasa biz üretim yapmakta zorlanacağız. Süt tankları sayesinde sütlerimiz sağlıklı koşullarda saklanıyor, Ahmet Başkanımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

S.S. Çaykenarı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ramazan Öztürk, "Sütlerimizi aldıktan sonra sağlıklı koşullarda soğutup anlaşmalı olduğumuz firmalara gönül rahatlığı ile teslim ediyoruz. Büyükşehir Belediyemizin bizlere verdiği süt tankları sayesinde pazarlamamızı da istediğimiz gibi yapabileceğiz" ifadelerini kullandı.

Eşen-Yakabağ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Bulut, "Mevcut süt tankımız çok eskimişti, bu nedenle sütlerimizde bozulmalar oluyordu. Büyükşehir Belediyemizin tahsis ettiği yeni süt tankından çok memnunuz. Desteklerin devam etmesini istiyoruz, Ahmet Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise kırsal kalkınmanın önemine vurgu yaparak, belediye olarak yerel üreticileri desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Aras, yapılan süt tankı desteğine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Amacımız üretimi teşvik ederek kırsal kalkınmayı güçlendirmek ve Muğla'nın ekonomik gelişimine katkı sağlamak"

"Muğla'nın kalkınmasını sağlamak için öncelikli hedefimiz kırsal kalkınmayı güçlendirmektir. Üreticilerimizi ne kadar desteklersek, şehrimizin ekonomisini de o kadar güçlendirmiş oluruz. Süt ve süt ürünlerinin hijyenik şartlarda saklanması halk sağlığı açısından son derece kritik bir konu. Bu nedenle, üreticilerimizin sütlerini sağlıklı koşullarda muhafaza edebilmeleri için süt tankı desteğimizi hayata geçirdik. Bunun yanı sıra, süt üreticilerimizi yem maliyetleri açısından da destekleyebilmek adına Flake Yem Üretim Tesisi'nin temelini attık. Bu tesis sayesinde yem maliyetlerini düşürerek üreticilerimizin daha sürdürülebilir ve karlı üretim yapmasını sağlayacağız. Yerelde hizmet veren kooperatif üyelerimize bir nebze de olsa katkı sunabildiysek ne mutlu bize. Amacımız üretimi teşvik ederek kırsal kalkınmayı güçlendirmek ve Muğla'nın ekonomik gelişimine katkı sağlamaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi, Süt Tankı Desteği ile İl Genelinde Üreticilere Destek Oluyor - Son Dakika

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