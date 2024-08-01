Muğla Büyükşehir Belediyesi Üreticilere Destek Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla Büyükşehir Belediyesi Üreticilere Destek Oldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentte 1 milyon 471 bin 122 metre sulama kanalı temizliği yaparak, üreticilere destek oldu.

01.08.2024 15:54  Güncelleme: 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentte 1 milyon 471 bin 122 metre sulama kanalı temizliği yaparak, üreticilere destek oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 10 ilçenin 151 kırsal mahallesinde toplam 1 milyon 471 bin 122 metre sulama kanalı temizliği yaptı. Bunun yanı sıra 84 bin 590 metre uzunluğunda sulama kanalının bakım-onarımı tamamlandı. Tarımsal amaçlı sulama kooperatiflerine iş makinesi ve malzeme desteğinde de bulunuldu.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Tarımsal Yapı Şube Müdürü Cengiz Akbulut, "4 merkezde bulunan tesislerimizde üreticilerimize su veriyoruz. Tesisler; Hamitköy, Döğüşbelen, Zafer mahallerinde ve Ula Göleti'nde faaliyette. Tesisten aldığımız su çiftçilerimizin arazisine gidiyor. Bunun yanı sıra Muğla genelinde talepler üzerine kanal temizliği, bakımı ve onarımı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Sulama tesisi ve kanal bakım, onarımının üreticilere etkisine değinen Hamitköy Muhtarı Ramazan Çelik, şöyle konuştu:

"Üreticilerimizin yoğun olduğu bir yerdeyiz. Bu sebeple burada kanalların onarımı, bakımı çok önem arz ediyordu. Sürekli düzenli olarak yapılan bu işlemler  üreticimizin işini kolaylaştırıyor. Ürünlere daha temiz ve bol su gitmesini sağlanıyor. Bölgemizde bulunan sulama tesisi sayesinde de şanslı bir yerde bulunuyoruz. Bu tesis ile üreticilerimiz iklim krizinin yaşandığı bu günlerde su sıkıntısı çekmiyorlar."

Narenciye ve sebze yetiştiren üretici Salih Yıldırım, "Yapılan hizmetler sayesinde ürünlerimizi sulama fırsatı buluyoruz. Bahçemde narenciyem, sebzelerim ve çeşitli ürünlerim var. Sulama anlamında sorunsuz şekilde hasatlarımızı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Su problemi yaşamadıklarının altını çizen üretici İlyas Çetin ise "Çiftçi bir aileden geliyoruz. İklim şartları sebebiyle kurak bir dönem geçiriyoruz. Sulama noktasında su tesisleri ile bir problem yaşamıyoruz. Bölgedeki görevli arkadaşlarımız her yere aynı ışığı veren sokak lambası gibi herkese eşit hizmet veriyor. Özellikle son dönemde yapılan çalışmalarla sulama konusunda hiçbir endişemiz kalmadı. Öncesinde dört dörtlük bir verim alamıyorduk. Duyarlı bir çiftçi öncesi ve şimdiki yapılan işin farkını açıkça görebilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla, Ula, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi Üreticilere Destek Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:35 Ankara’da casus takası ABD’li ve Rus tutuklular Başkent’te takas ediliyor Ankara'da casus takası! ABD'li ve Rus tutuklular Başkent'te takas ediliyor
15:30 YAŞ kararları açıklandı 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
14:53 Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış
13:49 İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çekindikleri için Haniye’yi Tahran’da öldürdüler İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler
11:34 İsrail: Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze’de öldürüldü İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü
15:58 Olimpiyatlarda ’’trans’’ boksör tartışması Imane Khelif’in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi Olimpiyatlarda ''trans'' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi
15:36 Kadınlar, yüksek kaliteli genlere sahip olan Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’dan hamile kalmak için sıraya girdi Kadınlar, yüksek kaliteli genlere sahip olan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefon görüşmesi yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefon görüşmesi yaptı
14:56 Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı
14:39 Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti
14:38 Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye
13:08 Doğal gaza ne kadar zam geldi EPDK’dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama Doğal gaza ne kadar zam geldi? EPDK'dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama
12:19 Filenin Sultanları çeyrek finalde Filenin Sultanları çeyrek finalde
12:19 Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener’in oğlu akıl hastanesine sevk edildi Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu akıl hastanesine sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 16:56:32. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi Üreticilere Destek Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement