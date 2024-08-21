Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı'na ev sahipliği yaptı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı\'na ev sahipliği yaptı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi, ilçede düzenlenen Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Toplantıda orman yangınları, su yönetim planı ve belediyelerin borçları gibi konular ele alındı.

21.08.2024 15:27  Güncelleme: 15:29
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi, ilçede düzenlenen Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Toplantıya, Birlik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün yanı sıra Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu katıldı.

Toplantıda ana gündem maddesi orman yangınları oldu. Yangınlar konusunda alınacak tedbirler, hava filosunun güçlendirilmesi ile ilgili Bakanlık'a yazı yazılması, zeytin alanlarının temizlenmesi gibi başlıklar masaya yatırıldı. Ayrıca su yönetim planı ve belediyelerin borçları konuları da ele alındı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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