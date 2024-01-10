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Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Meslek Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Meslek Ödülleri Sahiplerini Buldu

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen törende, 11 kategoride 45 gazeteciye ödül verildi. Muğla Vali Vekili Murat Sarı, basın mensuplarına teşekkür ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de gazetecilerin doğru bilgiyi halka aktarma sorumluluğunu vurguladı. Anadolu Ajansı'na ise 7 ödül verildi.

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Meslek Ödülleri Sahiplerini Buldu
10.01.2024 - 23:38,
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Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyetinin "Meslek Ödülleri" sahiplerini buldu.

Menteşe Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen törende, 11 kategoride 45 gazeteciye ödül verildi.

Muğla Vali Vekili Murat Sarı, törende yaptığı konuşmada, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, kamu yararı gözeten, kendileriyle vatandaş arasındaki iletişimi sağlayan basın mensuplarına teşekkür etti.

Ödüle layık görülenleri kutlayan Sarı, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de gazetecinin bütün tarafların görüşlerini almak suretiyle doğru bilgiyi halka aktarmakla yükümlü olduğunu söyledi.

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan da ödül alan gazetecileri kutladı.

AA'ya 7 ödül verildi

Çevre, röportaj, haber fotoğrafı ve genç kalemler özendirme ödülü kategorilerinde Anadolu Ajansı (AA) kıdemli muhabiri Durmuş Genç, Fethiye muhabiri Ali Rıza Akkır, AA'ya çalışan serbest haberciler Ömer Kundakçı, Volkan Yıldız, Osman Akça, Özgürer Deniz Kundakçı ve Onur Çadır ödül aldı.

Törende, protokol üyeleri 11 kategoride 45 gazeteciye ödüllerini verdi.

Kaynak: AA
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