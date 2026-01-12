Muğla Büyükşehir Belediyesi, Tamamlanan Yatırımları Toplu Açılış Töreniyle Hizmete Alacak - Son Dakika
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Tamamlanan Yatırımları Toplu Açılış Töreniyle Hizmete Alacak

12.01.2026 15:57  Güncelleme: 17:22
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Seydikemer'de yapılacak toplu açılış töreninde çeşitli sosyal, çevresel ve tarımsal tesisleri halkın hizmetine sunacak. Yeni gündüz bakımevleri, kadın merkezleri ve çevre yatırımlarıyla birlikte toplam 2 milyar TL'lik yatırım yapılacak.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve yapım ile uygulama süreçleri tamamlanan yatırımlar, 13 ve 14 Ocak'ta Seydikemer'de düzenlenecek toplu açılış töreniyle hizmete alınacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği toplu açılış töreni kapsamında hizmete alınacak tesislerden Seydikemer Gündüz Bakımevi, çocukların güvenli ve nitelikli bir ortamda bakım ve gelişimini desteklerken, ailelerin özellikle çalışma hayatına katılımını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Dalaman Kadın Yaşam ve Kısa Mola Merkezi ise kadınlara yönelik sosyal destek, danışmanlık ve kısa süreli dinlenme imkanı sunarak, kadınların günlük yaşamda karşılaştıkları yükü hafifletmeyi hedefliyor.

Kısa Mola Merkezi ise engelli vatandaşların çeşitli etkinliklerle keyifli ve verimli zaman geçirmesini sağlarken, ailelerine de mola imkanı sunacak.

Üreticiye destek, kırsala katkı

Kırsal kalkınma ve üretici destekleri kapsamında yürütülen çalışmalar da tamamlanarak uygulamaya alındı. Süt soğutma tankı desteği, hayvansal üretimde ürün kalitesinin korunmasına ve ekonomik kayıpların önlenmesine katkı sağlarken, balık yemi desteği ise su ürünleri yetiştiriciliğinde üretim maliyetlerini azaltmayı amaçlıyor. Ayrıca Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde toplam 175 üreticiye 18 bin 525 adet ceviz ve zeytin fidanı dağıtılarak, uzun vadede katma değeri yüksek tarımsal üretimin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Çevre ve enerji odaklı yatırımlar

Çevre ve sürdürülebilirlik alanında hayata geçirilen yatırımlar arasında yer alan Fethiye Karaçulha Toptancı Hali Güneş Enerjisi Santrali (GES), yenilenebilir enerji kullanımıyla çevresel etkiyi azaltmayı ve belediye hizmetlerinde enerji verimliliğini artırmayı amaçlıyor. Ortaca Katı Atık Aktarma İstasyonu ise atıkların daha düzenli ve etkin bir şekilde taşınmasını sağlayarak çevre yönetiminde önemli bir altyapı ihtiyacını karşılıyor.

Gündüz bakımevlerinin sayısı il genelinde artırıyor

Öte yandan Ula'da yapılacak Ula Emin Eller Gündüz Bakımevi Temel Atma Töreni ile ilçeye çocukların güvenle eğitim alacakları bir tesis kazandırılacak. Tesis ile Muğla genelinde Emin Eller Gündüz Bakımevlerinin sayısı 8'e yükselecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2024–2025 yılları arasında yol, kaldırım ve sanat yapıları kapsamında Muğla genelinde yürüttüğü çalışmaları tamamladı. Bu kapsamda 2025 yılı içerisinde 2 milyar 86 milyon TL yatırım ile 236 bin 800 metre yeni yol yapımı ile 440 bin metre yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, toplu açılış töreni öncesinde yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"Muğla'yı sosyal, üreten ve çevreye duyarlı bir kent olarak geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz"

"Muğla'nın her ilçesinde, her vatandaşımızın günlük yaşamına doğrudan dokunan yatırımları hayata geçiriyoruz. 13 ve 14 Ocak tarihlerinde açılışını gerçekleştireceğimiz tesisler sosyal destekten tarımsal üretime, çevre korumadan yenilenebilir enerjiye kadar geniş bir alanda sürdürülen çalışmaların sonucudur. Önceki yıllarda başlatılan bu projeleri tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmak, planlı ve sürdürülebilir belediyecilik anlayışımızın en somut göstergesidir. Muğla'yı sosyal, üreten ve çevreye duyarlı bir kent olarak geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Seydikemer, Yatırım, Yatırım, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

