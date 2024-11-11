Muğla'da 20 Bin Fidan Dikildi - Son Dakika
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Muğla'da 20 Bin Fidan Dikildi

Muğla'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerinde 20 bin 111 fidan toprakla buluşturuldu.

11.11.2024 16:47
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Muğla ve ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 21 noktada gerçekleştirilen programlarda, 20 bin 111 fidan toprakla buluşturuldu.

Vali İdris Akbıyık, törende yaptığı konuşmada, daha yeşil bir Muğla, daha yeşil bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Ağaç dikmenin yalnızca bir fidanı toprakla buluşturmak değil, geleceğe, çevreye ve insanlığa olan borcu ödeme anlamı taşıdığını belirten Akbıyık, "Ormanlarımız, havamızın temizleyicisi, suyumuzun koruyucusu, toprağımızın teminatıdır. Aynı zamanda, yaban hayatına ev sahipliği yapan, binlerce canlıya yuva sağlayan ekosistemlerin en önemli yapı taşıdır. Bugün toprakla buluşturduğumuz her fidan, şehrimizin, ülkemizin geleceğini yeşertecek." diye konuştu.

Muğla'nın orman yangınlarına karşı büyük bir hassasiyetle korunan alanlardan oluştuğunu vurgulayan Akbıyık, son yıllarda, iklim değişikliğinin etkisiyle artan yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgar gibi olumsuz koşullara rağmen orman yangınlarına karşı kararlı bir mücadele verildiğini bildirdi.

Daha yeşil bir Muğla için 20 yılda yaklaşık 385 milyon ağacı toprakla buluşturduklarını anlatan Akbıyık, "Diğer yandan orman yangınlarından etkilenen alanların yeniden ağaçlandırılması ve rehabilitasyonu kapsamında 2021 yılı sonrası 3 milyon fidan dikildi." dedi.

Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi'nde de fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Bördübet mevkisi Akmusluk koyundaki etkinliğe, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Belediye Başkanı Acar Ünlü, Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, otel çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla dikilen fidanlara can suyu verildi.

Kaynak: AA

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