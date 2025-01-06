Muğla'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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1) MUĞLA'DE 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Menteşe ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Görünütü Dökümü

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-Sokaktan görüntü

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/MUĞLA,

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2) METRO ÇALIŞMASI SIRASINDA DOĞAL GAZ BORUSU DELİNDİ

KOCAELİ'de, belediye tarafından yapılan metro inşaatı için zemin etüdü kazısı sırasında doğal gaz borusu delindi. Bölgede doğal gaz kesintisi yaşanıyor.

Olay, saat 15.00 sıralarında Körfez ilçesine Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren metro hattı için zemin etüt çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı. Patlama nedeniyle bölgede doğal gaz hattı kesildi. Yol trafiğe kapandı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, doğal gaz hattının yenilenmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.