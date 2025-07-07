Muğla\'da 42 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Milas ve Datça ilçeleri açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Milas açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, fiber teknedeki 8'i çocuk 20 düzensiz göçmeni kurtardı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Datça ilçesi açıklarında ise içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botuyla ekipler, 22 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.