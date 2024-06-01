Muğla'da 49 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 organizatör gözaltına alındı - Son Dakika
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Muğla'da 49 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 organizatör gözaltına alındı

Muğla\'da 49 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 organizatör gözaltına alındı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, yelkenli teknede sürüklenen 11'i çocuk 49 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı, 1 organizatör gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

01.06.2024 22:08
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MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, yelkenli teknede sürüklenen 11'i çocuk 49 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı, 1 organizatör gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 02.30'da Datça ilçesi açıklarında, içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklenmesinden dolayı yapılan yardım çağrısı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, yelkenli teknede bulunan 11'i çocuk 49 kaçak göçmen kurtardı; 1 organizatör şüphelisi de yakalandı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Muğla'da 49 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 organizatör gözaltına alındı - Son Dakika
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