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Muğla'da 50 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da 50 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 50 düzensiz göçmen, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Ula, Bodrum ve Datça ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalarda göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandığı tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, jandarma tarafından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Muğla\'da 50 düzensiz göçmen yakalandı
03.01.2024 - 12:41,
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Muğla'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 50 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ula, Bodrum ve Datça ilçelerinin yol kontrol noktaları ile kıyı kesimlerinde çalışma yaptı.

Çalışmalarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kaynak: AA
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Bodrum, Muğla, Politika, Güncel, Son Dakika

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