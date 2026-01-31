Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, Menteşe'de 502 Milyon TL'lik Yol ve Altyapı Yatırımını Yerinde İnceledi - Son Dakika
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, Menteşe'de 502 Milyon TL'lik Yol ve Altyapı Yatırımını Yerinde İnceledi

31.01.2026 10:23  Güncelleme: 12:29
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kötekli ve Yeniköy mahallelerinde toplam 502 milyon 28 bin TL'lik yatırımla yol ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Proje, bölgedeki yaşam kalitesini artırmayı ve altyapı sorunlarını kalıcı olarak çözmeyi hedefliyor.

(MUĞLA)- Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe ilçesi Kötekli ve Yeniköy mahallelerinde 502 milyon 28 bin TL'lik yatırımla sürdürülen yol ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda üniversite bölgesi olması nedeniyle yoğun öğrenci nüfusuna ev sahipliği yapan Kötekli ve Yeniköy mahallelerinde büyük ölçekli bir dönüşüm çalışması yürütülüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, saha ekiplerinden proje süreci hakkında bilgi aldı.

İki adet köprü niteliğinde menfez inşa edilecek

Beş etap halinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde toplam 3 bin 700 metre sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi'nde 2 bin 200 metre, Yeniköy Mahallesi 404. Sokak'ta ise bin 500 metre olmak üzere yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları yapılacak. Proje kapsamında 7 bin metre yağmur suyu hattı ve 6 bin metre içme suyu hattı döşenirken, 200 metrelik dere ıslahı gerçekleştirilecek ve güzergah üzerinde iki adet köprü niteliğinde menfez inşa edilecek. Çalışmalar ile özellikle yağışlı dönemlerde yaşanan su taşkınlarının önüne geçilmesi, bölgedeki altyapı kaynaklı sorunların kalıcı olarak çözülmesi, yaya ve araç güvenliğinin artırılması ve ulaşımın daha kesintisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

"Güvenli ve konforlu bir çevre oluşturuyoruz"

Sahadaki incelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Ahmet Aras, yapılan yatırımların yalnızca bugünü değil, Muğla'nın geleceğini de planlayan çalışmalar olduğunu vurguladı. Aras, "Kötekli ve Yeniköy, öğrencilerimizin yoğun olarak yaşadığı, her geçen gün büyüyen bölgelerimizden biri. Burada yaptığımız çalışmalarla sadece yolları yenilemiyor, günlük yaşamı kolaylaştıran, güvenli ve konforlu bir çevre oluşturuyoruz. Altyapısı güçlü, planlı ve yaşanabilir bir Muğla için çalışmaya devam edeceğiz. Büyükşehir–ilçe ayrımı yapmadan, tüm ekiplerimizle sahadayız" dedi.

Yatırımların planlı ve koordineli şekilde devam ettiğini kaydeden Başkan Aras, "2025 yılında 2 milyar 86 milyon TL'lik yatırımla 236 bin 800 metre yeni yol yapımı ile 440 bin metre yol bakım ve onarım çalışmasını tamamladık. 2026 yılında ise 4 milyar 150 milyon TL'lik bütçeyle 521 bin metrenin üzerinde yol çalışmasını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu doğrultuda Muğla'nın her ilçesinde yol yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

