Muğla Büyükşehir Belediyesi, İki Yılda 54 Yeni Toplu Taşıma Hattını Hizmete Aldı - Son Dakika
Muğla Büyükşehir Belediyesi, İki Yılda 54 Yeni Toplu Taşıma Hattını Hizmete Aldı

09.04.2026 10:34  Güncelleme: 11:11
Muğla Büyükşehir Belediyesi, son iki yılda 13 ilçede 127 mahalleyi kapsayan 54 yeni toplu taşıma hattını hizmete alarak ulaşım altyapısını güçlendirdi.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, son iki yılda 13 ilçede 127 mahalleyi kapsayan 54 yeni toplu taşıma hattını hizmete aldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla toplu taşıma hatlarının sayısını artırdı. Son iki yıl içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 13 ilçede toplam 127 mahalleyi kapsayan 54 yeni toplu taşıma hattı hizmete sunuldu.

Kırsal mahallelere kesintisiz ulaşım imkanı

Ulaşım Daire Başkanlığı'nın çalışmalarıyla hayata geçirilen yeni hatlar, daha önce toplu taşıma imkanı sınırlı olan veya hiç bulunmayan mahalleleri kapsıyor. Bu çalışma ile özellikle coğrafi olarak dağınık yerleşim yapısına sahip Muğla'da, ulaşımın her noktaya erişilebilir hale getirilmesi hedefleniyor. Yeni hatlar sayesinde vatandaşlar, sağlık, eğitim, kamu hizmetleri ve ticari merkezlere daha hızlı ve ekonomik şekilde ulaşabiliyor.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda gerekli saha analizleri yapıldıktan sonra hatların planlanarak hayata geçirildiğini belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir belediye Başkanı Ahmet Aras, tüm ilçelerde geniş kapsamlı ulaşım ağı oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Aras, "Uygulama kapsamında Muğla'mızın tüm ilçelerinde dengeli bir ulaşım ağı oluşturulmasına özen gösteriyoruz. Artan nüfus ve turizm hareketliliğini de göz önünde bulundurarak yeni hat planlamalarına devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi, İki Yılda 54 Yeni Toplu Taşıma Hattını Hizmete Aldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi, İki Yılda 54 Yeni Toplu Taşıma Hattını Hizmete Aldı - Son Dakika
