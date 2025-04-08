Muğla'da 7 Milyon Litre Atık Su Toplandı - Son Dakika
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Muğla'da 7 Milyon Litre Atık Su Toplandı

Muğla'da 2024'te teknelerden 7 milyon litre atık su toplandı, temiz denizler için çalışmalar sürüyor.

08.04.2025 17:16
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Muğla'da 2024'ün başından bu yana teknelerden 7 milyon 10 bin 802 litre atık su toplandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, denizlerin daha temiz kalmasını sağlamak ve çevre kirliliğini azaltmak amacıyla 8 atık alım tekesinin görev yaptığı belirtildi.

Teknelerin tüm aksamları yenilerek turizm sezonu boyunca görevlerini en verimli şekilde yerine getirecek hale getirildiği aktarılan açıklamada, "2024'ün başından bu yana yapılan atık toplama çalışmalarıyla teknelerden toplam 7 milyon 10 bin 802 litre pis su toplandı. 11 aylık dönemde 12 bin 139 tekneye atık toplama hizmeti verildi. Bu süreçte sadece pis su değil, diğer deniz atıkları da toplandı. Yine bu süreçte 5 bin 924 litre atık yağ, 13 bin 357 litre sintine suyu, 590 bin 295 kilogram katı atık toplandı." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın doğal güzellikleri ve temiz denizleriyle turizmin önemli merkezlerinden olduğunu vurguladı.

Denizlerin temiz kalmasının, yalnızca ekosistem için değil turizm ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından da kritik önem taşıdığına dikkati çeken Aras, "Belediye olarak masmavi denizlerimizin temiz kalması için çalışıyoruz. Sadece bugün için değil, gelecek nesiller için de denizlerimizi ve doğamızı koruyacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'da 7 Milyon Litre Atık Su Toplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da 7 Milyon Litre Atık Su Toplandı - Son Dakika
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