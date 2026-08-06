Muğla\'da 76 Akü Çalan Şüpheli Tutuklandı

MUĞLA'da, 9 baz istasyonundan 76 akü çaldığı belirlenen şüpheli, jandarmanın 5 ay süren teknik ve fiziki çalışmasıyla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç. tutuklanırken, akülerin piyasaya değerinin 2 milyon 280 bin TL olduğu öğrenildi.

Menteşe'nin Gazeller, Yerkesik, Yılanlı, Kafaca, Yaylasöğüt, Yatağan'ın Kadıköy ve Ula'nın Çiçekli mahallelerinde 28 Nisan-2 Ağustos tarihleri arasında baz istasyonlarından 76 akünün çalındığı belirlendi. JASAT ekipleri tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında 5 ay boyunca teknik takip yapıldı, 148 saatlik kamera görüntüsü incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen B.Ç. yakalandı. Şüphelinin evinde ve aracında 5 Ağustos günü arama yapıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, aküleri satın alan geri dönüşüm işletmecisi M.B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.