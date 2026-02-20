Muğla'da 77 Kaçak Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
Muğla'da 77 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Muğla'da 77 Kaçak Göçmen Kurtarıldı
20.02.2026 21:20
Milas'ta karadan ulaşımı olmayan 44, Geren Koyu'nda ise 33 kaçak göçmen kurtarıldı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, karadan ulaşımı olmayan koyda mahsur kalan 44 kaçak göçmen kurtarıldı. Aynı gün Geren Koyu yakınlarında ise 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 19 Şubat saat 11.05'te Milas'a bağlı Kazıklı Koyu mevkisinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup kaçak göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Bölgeye ulaşan jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, mahsur kalan 19'u çocuk 44 kaçak göçmeni kurtardı.

Ekipler aynı gün saat 19.45'te Milas'a bağlı Geren Koyu mevkisinde de bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Bölgeye Ören Jandarma Karakol Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kara üzerinde tespit edilen 1'i çocuk 33 kaçak göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Sahil Güvenlik, İnsan Hakları, Göçmen, Güncel, Muğla, Son Dakika

Muğla'da 77 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

