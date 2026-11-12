Muğla'da aranan 3 hükümlü, Kaş'ta düzenlenen operasyonla yakalandı

Muğla'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, Antalya'nın Kaş ilçesinde yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ayrı dosyadan 38 yıl hapis cezasıyla aranan C.K. ile 3 ayrı dosyadan 23 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.S. ve 2 ayrı dosyadan 22 yıl hapis cezasıyla aranan S.Y'nin yakalanması için çalışma yürüttü.

Emniyet ekiplerinin izleme ve saha çalışmaları sonucunda bu kişilerin Kaş'taki bir sitede olduğu belirlendi.

Üç farklı adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.