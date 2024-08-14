Muğla'nın Ortaca ilçesinde, tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Beşköprü Mahallesi'nde Furkan Y. ile arkadaşı Mutlu Kılıç arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Furkan Y. yanında taşıdığı tabancayla Kılıç'a ateş ederek yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Kılıç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan şüpheli Furkan Y, polisin yaptığı çalışma sonucu yakalandı.
Son Dakika › Güncel › Muğla'da Arkadaş Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
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