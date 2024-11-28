Muğla'da Atatürk'ü Anma Gösterisi Düzenlendi - Son Dakika
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Muğla'da Atatürk'ü Anma Gösterisi Düzenlendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Ata'yla Son Dans' adlı gösteride, Atatürk'ün devrimleri ve mücadelesi Türk Halk Dansları ile sahnelendi. Gösteri, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

28.11.2024 15:51
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk'ün devrimlerinin ve mücadelesinin konu edildiği "Ata'yla Son Dans" adlı gösteri düzenlendi. Etkinlik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Dansları Bölümü tarafından sahnelendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Dansları Bölümü, Atatürk'ün hayatına damga vuran devrimleri ile mücadelesini dans sanatının etkileyici diliyle sahneledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen gösteriye çok sayıda izleyici katıldı.

Gösterinin en dikkat çekici sahnelerinden biri ise Atatürk'ün, vefatından yalnızca sekiz ay önce, 1938 yılında Bursa'da katıldığı son baloda gerçekleştirdiği vals ve zeybek dansının canlandırılması oldu. Atatürk'ün, "Artık Avrupalılara bizim de mükemmel raksımız var diyebiliriz ve bu oyunu salonlarımızda müsamerelerimizde oynayabiliriz. Zeybek dansı her sosyal salonda, kadınla beraber oynanabilir ve oynanmalıdır" sözünü söylediği kısımda salonda duygu dolu anlar yaşandı.

Gösteriye yoğun katılım

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezini dolduran izleyiciler gösteriyi dakikalarca ayakta alkışladı. Vatandaşlar, böyle anlamlı bir etkinlik düzenleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Aras'a teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Atatürk'ü Anma Gösterisi Düzenlendi - Son Dakika

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