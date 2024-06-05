Muğla'da Avukat Tabancayla Vurulmuş Halde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla'da Avukat Tabancayla Vurulmuş Halde Bulundu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, ofisinin bulunduğu binanın merdiven boşluğunda başından tabancayla vurulmuş olarak bulunan Avukat Hüseyin B. (46), özel hastanedeki ameliyatın ardından Muğla'ya sevk edildi. Ruhsatlı tabancasıyla intihar girişiminde bulunduğu belirtilen Hüseyin B.'nin en son telefon görüşmesi yaptığı kişilerin ifadesinin alındığı öğrenildi.

05.06.2024 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, ofisinin bulunduğu binanın merdiven boşluğunda başından tabancayla vurulmuş olarak bulunan Avukat Hüseyin B. (46), özel hastanedeki ameliyatın ardından Muğla'ya sevk edildi. Ruhsatlı tabancasıyla intihar girişiminde bulunduğu belirtilen Hüseyin B.'nin en son telefon görüşmesi yaptığı kişilerin ifadesinin alındığı öğrenildi.

Ortaca'nın Terzialiler Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında apartmandan silah sesi duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, binada ofisi bulunan Avukat Hüseyin B.'yi merdiven boşluğunda başından tabancayla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan Hüseyin B., ameliyatın ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Evli, 3 çocuk babası Hüseyin B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, Hüseyin B.'nin ruhsatlı tabancasıyla intihara kalkıştığını belirledi. Muğla genelinde kritik davalara bakmasıyla tanınan Hüseyin B.'nin son telefon görüşmesini yaptığı kişilerin ifadesinin alındığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Ortaca, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Avukat Tabancayla Vurulmuş Halde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:18 Erken gelen sıcaklar uzmanlarında uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak Erken gelen sıcaklar uzmanlarında uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak
14:44 Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga Ahmet Türk’ün sözleri sonrası ortalık karıştı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
13:47 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası
12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
15:31 Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi
15:27 Helal olsun sana Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı Helal olsun sana! Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı
14:59 Dünya’ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu Dünya'ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu
14:56 Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay! Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış
14:49 Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz’e yüklendi: Kişiliğini belli etti Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz'e yüklendi: Kişiliğini belli etti
14:47 Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho’ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 15:57:39. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'da Avukat Tabancayla Vurulmuş Halde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement