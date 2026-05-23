Muğla'da Bayram Trafik Yoğunluğu

23.05.2026 15:29
Muğla'da Kurban Bayramı nedeniyle trafik yoğunluğu arttı, denetimler sıkılaştı.

Muğla'da Kurban Bayramı dolayısıyla turistik ilçelerin güzergahlarında trafik yoğunluğu başladı, polis ve jandarma ekipleri denetimlerini artırdı.

Bayram tatilini Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde geçirmek isteyenlerin birçoğu, araçlarıyla yola çıktı.

İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra İzmir, Denizli ve Aydın gibi kentlerden gelenlerin oluşturduğu araç yoğunluğu, ilçe girişlerinde artmaya başladı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Menteşe ilçesi Aydın giriş noktasındaki kontrollerde, sürücülere trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Tatilciler özellikle Menteşe ilçe girişi, Ula ve Sakar rampalarında yoğunluk oluşturdu. Trafikte oluşan yoğunluk Anadolu Ajansı tarafından dronla görüntülendi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram yolculuklarının başladığı bu günlerde yollarda trafik yoğunluğunun önemli ölçüde arttığını bildirdi.

Akbıyık, vatandaşların sevdiklerine güven içinde kavuşabilmesi için il genelinde 296 trafik jandarması ve 345 trafik polisiyle denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, sürücülerden direksiyon başında cep telefonu kullanmamalarını, emniyet kemeri takmalarını ve hız kurallarına uymalarını istedi.

Kaynak: AA

