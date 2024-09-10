Muğla'nın Milas ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İsmetpaşa Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde bir evde nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yanan evdekilerin bir kısmı dışarı çıktı, çatı katına çıkan iki kişi ekiplerce güvenli şekilde tahliye edildi.
Yangında dumandan etkilenen 3 kişi ise sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edildi.
Buzdolabından çıktığı tahmin edilen yangının ardından evde büyük çapta hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Milas'ta Ev Yangını: 3 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
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