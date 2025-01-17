Muğla\'da Buz Paten Pisti Yarıyıl Tatiline Uzadı

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Kent Meydanı'nda kurduğu buz paten pisti ile yarıyıl tatili sonuna kadar vatandaşlara hizmet verecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Okulların yarıyıl tatiline girmesi ile özellikle çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirmesi, aileleri, arkadaşları ile birlikte farklı bir etkinlik yapabilmesi için buz pistimiz tatilde de vatandaşlarımızın hizmetinde olacak" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki olan Muğla Kültür Sanat A.Ş tarafından Menteşe Kent Meydanı'nda kurulan buz pateni pisti, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, gelen talepler doğrultusunda pisti yarıyıl tatilinin sonuna kadar açık tutacaklarını duyurdu.

"Sömestr sonuna kadar buz pistimiz açık olacak"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat A.Ş. (MKS) Genel Müdürü İlker Ozan Gündoğdu, "Çevre ilçelerden çok fazla talep olduğu için Menteşe Kent Meydanı'ndaki buz paten pistimizin süresini sömestr sonuna kadar uzattık. İl dışından ve çevre ilçelerden çok fazla talep geldi. Sömestr sonuna kadar buz pistimiz açık olacak. Çocuklar ve ailelerinin hatıra biriktirmesi için harika bir fırsat" dedi.

"Buz pistimizde çocuklarımız eğlenceli vakit geçirecek"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise "Yeni yıla girerken Muğlamızın merkez ilçesi Menteşe Kent Meydanı'nda yılbaşı festivali için oluşturduğumuz buz pisti özellikle çocuklarımızdan büyük ilgi gördü. Aileleri ile keyifli vakit geçirmek, buz pistinin keyfini yaşamak için ilçelerimizden de gelenler oldu. Okulların yarıyıl tatiline girmesi ile özellikle çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirmesi, aileleri, arkadaşları ile birlikte farklı bir etkinlik yapabilmesi için buz pistimiz tatilde de vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Sporu ve eğlenceyi bir araya getiren buz pistimizde çocuklarımız eğlenceli vakit geçirecek. Karne heyecanı yaşayan tüm çocuklarımızı ve velilerimizi kutluyor, öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize mutlu, keyifli, verimli, dolu dolu bir tatil diliyorum" diye konuştu.