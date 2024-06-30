Muğla'nın Milas ilçesinde zirai alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Demirciler Mahallesi'nde zirai alanda çıkan yangın, bölgedeki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.
Yangın, ekiplerin etkin mücadelesiyle söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Muğla'da çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?