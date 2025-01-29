Muğla'da Çocuk Kütüphanesine Kitap Desteği

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla Kavaklıdere ilçesinin Ortaköy Mahallesi'nde açılan çocuk kütüphanesine kitap desteğinde bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, miniklerin eğitimine ve kültürel gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Kavaklıdere'nin kırsal Ortaköy Mahallesi'nde muhtarın girişimleri sonucunda açılan çocuk kütüphanesi miniklerden yoğun ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesi, miniklerden gelen talep doğrultusunda çocuk kütüphanesine okuma kitapları, test kitapları ve satranç takımı desteğinde bulundu. Büyükşehir, çocuk kütüphanesine teslim ettiği kitaplarla bilgiye erişimi kolaylaştırmayı ve okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor.

"Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezimizde 37 bin kitaba ev sahipliği yapıyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çocukları Atatürk'ün yolunda aydınlık bir geleceğe taşımayı hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Kavaklıdere ilçemizin Ortaköy Mahallesi'nde açılan çocuk kütüphanesine destek vermek, bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda büyük bir mutluluk kaynağı. Okuma kültürünü yaygınlaştırmak çocuklarımızı kitaplarla buluşturmak ve geleceğe hazırlamak adına önemli bir adım atmanın gururunu yaşıyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak her çocuğun kitaplara kolayca ulaşabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyemiz vatandaşlarımızı kitaplarla buluşturmaya devam ediyor. Örneğin il merkezindeki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezimizde 37 bin kitaba ev sahipliği yapıyoruz. Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli tarihçilerinden biri olan İlber Ortaylı Hocamızda kitaplarını Muğla'ya bağışladı. Tüm bu kültüre, sanata ve bilime yaptığımız yatırımlarla çocuklarımızı Atatürk'ün yolunda aydınlık bir geleceğe taşımayı en önemli hedeflerimizden biri olarak görüyoruz. Çocuklarımız bizden okuma ve test kitabı talebinde bulundular ve bizde en kısa sürede eksiklerini tamamlamaya çalıştık. Çocuklarımızın bu kütüphanede geçireceği zamanların onların eğitimine, hayallerine ve yaşamlarına büyük katkı sunacağına inanıyorum. Ayrıca depo olarak kullanılan bir alanı kütüphaneye çevirerek çocuklarımıza eğitim ışığı olan muhtarımız Filiz Tufan hanımefendiye teşekkür ediyorum."

"Çocuklar burayı çok sevdi"

Başkan Ahmet Aras'a desteği için teşekkür eden Kavaklıdere Ortaköy Mahalle Muhtarı Filiz Tufan, "Muhtar seçildikten sonra çocuklarımız için ne yapabiliriz diye düşünürken çocuk kütüphanesi açmaya karar verdik. Burası okul deposu olarak kullanılıyordu. Daha sonra düzenlemeler yaparak kullanmaya başladık. Çocuklar da burayı çok sevdi. Çocuklar için sosyal aktivite oldu. Temmuz ayından beri kütüphanemiz açık. Sağ olsun Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ta bize destek verdi. Buraya gelen çocuklarımızı da ödül olarak belediyemizin yarıyıl tatilinde düzenlediği Film Günleri'ne götürdük. Ahmet Başkanımız bütün çocuklara sınıflarına göre test ve hikaye kitapları hediye etti. Ahmet Başkanımıza desteği için çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Burada çocuklar ile birlikte vakit geçiriyorum"

Kütüphaneden yararlanan çocuklar ise burada kendilerini geliştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

-Kübra Erdal: "Ahmet Başkanımız bize okuma, test kitapları ve Nutuk gönderdi. Kitaplar için Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ederim. Burada okuma alışkanlığımız gelişiyor. Her gün gelmeye çalışıyoruz."

-Yasemin Barut: "Öncelikle Ahmet Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bizim için sinema günleri düzenledi ve kütüphanemize kitap desteği verdi. Burada herkes çok mutlu ve hevesle geliyor. Ben büyüyünce polis olmak istiyorum ve burada kendimizi hazırlıyoruz. Kitap okudukça da kendimizi anlatabiliyoruz."

-Zeynep Barut: "6. sınıf öğrencisiyim. Ahmet Aras Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizim için etkinlikler ayarladı. İstediğimiz kitaplardan gönderdi. Test kitapları gönderdi. Burası eskiden depo olarak kullanılıyordu, muhtarımız sayesinde kütüphaneye dönüştürüldü."

-Hiranur Tufan: "Burada çocuklar ile birlikte vakit geçiriyorum. Evde sıkıldığım vakitler buraya geliyorum. YKS öğrencisiyim. Test kitapları gönderen Ahmet Başkanımıza teşekkür ederim."