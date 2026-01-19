Muğla'da Çocuklara Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi Verildi - Son Dakika
Muğla'da Çocuklara Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi Verildi

19.01.2026 14:28  Güncelleme: 15:41
Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Diş Hekimleri Odası tarafından düzenlenen etkinlikte, 0-6 yaş grubundaki çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi. Eğitimde çocuklara diş fırçalama yöntemleri ve ağız sağlığının önemi eğlenceli bir şekilde anlatıldı.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Diş Hekimleri Odası iş birliğiyle Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde hizmet veren Emin Eller Gündüz Bakımevi'nde çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi. Eğitimle, çocukların küçük yaşlardan itibaren ağız ve diş sağlığı bilinci kazanması ve doğru alışkanlıklar edinmesi hedeflendi.

Muğla Diş Hekimleri Odası tarafından Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde hizmet veren Emin Eller Gündüz Bakımevi'nde 0-6 yaş grubundaki çocukların ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlenmesi amacıyla eğitim verildi. Eğitim kapsamında çocuklara doğru diş fırçalama yöntemleri ile diş fırçalamanın ve ağız sağlığının önemi anlatıldı.

Etkinlikte, ağız ve diş sağlığının günlük yaşamda taşıdığı önem eğlenceli ve öğretici yöntemlerle aktarıldı. Eğitim kapsamında çocuklara ağız hijyenine ilişkin farkındalık kazandırmak amacıyla diş sağlığı temalı kitaplar okundu.

Menteşe Emin Eller Gündüz Bakımevi Kurum Müdürü Serap Yanpeş, "Ağız ve diş sağlığıyla ilgili çocuklarımızı bilgilendirdiğimiz bu etkinlik, bizler için de çocuklar için de çok önemliydi. Etkinlik kapsamında çocuklara slayt gösterileri yapıldı ve hikaye kitabı okundu. Gerçekleştirdiğimiz etkinlik için başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras olmak üzere Muğla Diş Hekimleri Odası'na teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Muğla Diş Hekimleri Odası Başkanı Doruk Alp, "Muğla Diş Hekimleri Odası olarak anaokullara, kreşlere ve birinci sınıflara yönelik eğitimler düzenliyoruz. Eğitim kapsamında 0-6 yaş arası çocuklarımıza ağız ve diş sağlığı eğitimi veriyor, Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle bastırdığımız 'Bay Tavşan ve Köpekçik'in Diş Macerası' adlı hikaye kitabını çocuklarımıza okuyoruz. Bununla birlikte çocuklara diş sağlığının önemini ve dişlerini nasıl fırçalamaları gerektiğini öğretiyoruz. Başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise "Çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için erken yaşta verilen eğitimler büyük önem taşıyor. Ağız ve diş sağlığı, yaşam boyu süren sağlıklı alışkanlıkların temelini oluşturuyor. Bu kapsamda Muğla Diş Hekimleri Odası ile iş birliği içinde çocuklarımıza yönelik gerçekleştirilen bu anlamlı eğitimi çok kıymetli buluyorum. Emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

