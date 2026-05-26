Muğla'da Deniz Çayırlarının Tespiti İçin Bilimsel Araştırma Faaliyetleri Başladı

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası paydaşlarıyla birlikte deniz çayırlarının karbon depolama miktarını hesaplamak ve dijital haritasını çıkarmak üzere Bodrum Yarımadası ile Gökova Körfezi'nde incelemelere başladı. Araştırma sonuçlarının kıyı planlaması ve iklim politikalarına katkı sağlaması hedefleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Ekolojik Miras Derneği (Ekomiras) iş birliğinde yürütülen "Muğla Deniz ve Kıyı Alanlarında Deniz Çayırlarının Tespiti Çalışması" kapsamında araştırma faaliyetleri başladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Gatemarine Türkiye ve Fransa merkezli Andromède Océanologie firmalarının destek verdiği proje çerçevesinde "GATEMARINE III" isimli Türk bayraklı araştırma gemisi dün itibarıyla sahaya çıktı.

İLK ETAP BODRUM VE GÖKOVA

İklim değişikliğiyle mücadelede önemli karbon yutak alanları arasında gösterilen deniz çayırlarının tespiti, haritalandırılması ve depoladığı karbon miktarının hesaplanmasını amaçlayan çalışmanın ilk aşamasında Bodrum Yarımadası ile Gökova Körfezi'nde incelemeler yapılacak. Çalışmalar kapsamında 40 metre derinliğe kadar olan deniz alanlarında uzaktan algılama yöntemleri kullanılacak. Böylece, bölgedeki deniz çayırlarının hassas konumları bilimsel verilerle ortaya çıkarılacak.

BAKANLIK İZİNLERİYLE YÜRÜTÜLÜYOR

Araştırma; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından verilen izinler doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

HEDEF: KORUMA, PLANLAMA, İKLİM MÜCADELESİ

Proje ile deniz çayırlarının korunması, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkısının belirlenmesi ve kıyı alanlarının daha etkin yönetilmesi hedefleniyor. Ayrıca, geliştirilecek dijital uygulama sayesinde deniz çayırlarının konum bilgilerinin kullanıcıların erişimine açılması planlanıyor.

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, deniz çayırlarının korunmasının iklim kriziyle mücadelede büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"MUĞLA'NIN MAVİ MİRASINI BİLİMLE KORUYORUZ"

"Muğla'mız sahip olduğu doğal değerlerle yalnızca ülkemizin değil, dünyanın en önemli kıyı ekosistemlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Denizlerimizin akciğeri olarak tanımlanan deniz çayırlarının korunması, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardan biridir. Bu çalışma sayesinde Bodrum ve Gökova başta olmak üzere kıyılarımızdaki deniz çayırlarını bilimsel yöntemlerle tespit ederek hem koruma altına alacağız hem de iklim değişikliğiyle mücadeledeki katkılarını ortaya koyacağız. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak doğayı koruyan, bilimi esas alan ve sürdürülebilir kıyı yönetimini hedefleyen projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Ekomiras, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve uluslararası paydaşlarımızla birlikte yürüttüğümüz bu önemli çalışmanın kentimiz ve ülkemiz adına çok değerli sonuçlar ortaya çıkaracağına inanıyorum."