Muğla'da Deniz Çayırlarının Tespiti İçin Bilimsel Araştırma Faaliyetleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da Deniz Çayırlarının Tespiti İçin Bilimsel Araştırma Faaliyetleri Başladı

26.05.2026 12:09  Güncelleme: 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Yarımadası ve Gökova Körfezi'nde deniz çayırlarının karbon depolama miktarını hesaplamak ve dijital haritasını çıkarmak için ulusal ve uluslararası paydaşlarla incelemelere başladı. Proje, iklim politikalarına ve kıyı planlamasına katkı sağlamayı hedefliyor.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası paydaşlarıyla birlikte deniz çayırlarının karbon depolama miktarını hesaplamak ve dijital haritasını çıkarmak üzere Bodrum Yarımadası ile Gökova Körfezi'nde incelemelere başladı. Araştırma sonuçlarının kıyı planlaması ve iklim politikalarına katkı sağlaması hedefleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Ekolojik Miras Derneği (Ekomiras) iş birliğinde yürütülen "Muğla Deniz ve Kıyı Alanlarında Deniz Çayırlarının Tespiti Çalışması" kapsamında araştırma faaliyetleri başladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Gatemarine Türkiye ve Fransa merkezli Andromède Océanologie firmalarının destek verdiği proje çerçevesinde "GATEMARINE III" isimli Türk bayraklı araştırma gemisi dün itibarıyla sahaya çıktı.

İLK ETAP BODRUM VE GÖKOVA

İklim değişikliğiyle mücadelede önemli karbon yutak alanları arasında gösterilen deniz çayırlarının tespiti, haritalandırılması ve depoladığı karbon miktarının hesaplanmasını amaçlayan çalışmanın ilk aşamasında Bodrum Yarımadası ile Gökova Körfezi'nde incelemeler yapılacak. Çalışmalar kapsamında 40 metre derinliğe kadar olan deniz alanlarında uzaktan algılama yöntemleri kullanılacak. Böylece, bölgedeki deniz çayırlarının hassas konumları bilimsel verilerle ortaya çıkarılacak.

BAKANLIK İZİNLERİYLE YÜRÜTÜLÜYOR

Araştırma; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından verilen izinler doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

HEDEF: KORUMA, PLANLAMA, İKLİM MÜCADELESİ

Proje ile deniz çayırlarının korunması, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkısının belirlenmesi ve kıyı alanlarının daha etkin yönetilmesi hedefleniyor. Ayrıca, geliştirilecek dijital uygulama sayesinde deniz çayırlarının konum bilgilerinin kullanıcıların erişimine açılması planlanıyor.

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, deniz çayırlarının korunmasının iklim kriziyle mücadelede büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"MUĞLA'NIN MAVİ MİRASINI BİLİMLE KORUYORUZ"

"Muğla'mız sahip olduğu doğal değerlerle yalnızca ülkemizin değil, dünyanın en önemli kıyı ekosistemlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Denizlerimizin akciğeri olarak tanımlanan deniz çayırlarının korunması, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardan biridir. Bu çalışma sayesinde Bodrum ve Gökova başta olmak üzere kıyılarımızdaki deniz çayırlarını bilimsel yöntemlerle tespit ederek hem koruma altına alacağız hem de iklim değişikliğiyle mücadeledeki katkılarını ortaya koyacağız. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak doğayı koruyan, bilimi esas alan ve sürdürülebilir kıyı yönetimini hedefleyen projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Ekomiras, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve uluslararası paydaşlarımızla birlikte yürüttüğümüz bu önemli çalışmanın kentimiz ve ülkemiz adına çok değerli sonuçlar ortaya çıkaracağına inanıyorum."

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gökova, Bodrum, Güncel, Muğla, Çevre, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Deniz Çayırlarının Tespiti İçin Bilimsel Araştırma Faaliyetleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
Yüksekova’da 6 metrelik kar tünelleri: İş makinesi içinde kayboldu Yüksekova'da 6 metrelik kar tünelleri: İş makinesi içinde kayboldu
Korkunç olay Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı Korkunç olay! Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

13:19
Özel’in mitinginde büyük gerginlik TOMA’nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
12:32
Özgür Özel’in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı Kalabalığa TOMA’lı müdahale
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
11:50
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:36
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 13:43:24. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla'da Deniz Çayırlarının Tespiti İçin Bilimsel Araştırma Faaliyetleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.