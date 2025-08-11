Muğla'nın Ula İlçesinde dereye giren kişi boğuldu.
Serinlemek için Akyaka Kadın Azmağı Deresi'ne giren Hakan Öz (35), bir süre sonra gözden kayboldu.
Öz'ün arkadaşları durumu görerek 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu Öz'ün cansız bedenine ulaşıldı.
Son Dakika › Güncel › Muğla'da Dereye Giren Kişi Boğuldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?