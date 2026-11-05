Muğla'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 34 zanlıdan 20'si tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 34 zanlıdan 20'si tutuklandı

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Muğla'da ekim ayında düzenlenen kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında gözaltına alınan 34 zanlıdan 20'si tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ve 11 tabanca ele geçirildi, yaklaşık 1 milyon 500 bin liralık vergi ve kamu kaybının önüne geçildi.

Muğla'da polis ekiplerince ekim ayında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 34 zanlıdan 20'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin kaçakçılık faaliyetleri ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucu çok sayıda kaçak ürün ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Operasyonlarda 171 litre kaçak ve sahte içki, kaçak olduğu belirlenen 178 elektronik sigara ve malzemesi, 502 paket sigara, 466 kilogram tütün ile 13 emtia bulundu.

Ele geçirilen ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesiyle yaklaşık 1 milyon 500 bin liralık vergi ve kamu kaybının önüne geçildiği bildirildi.

Silah ve mühimmat ele geçirildi

Ekiplerin çalışmaları kapsamında ayrıca 11 tabanca, bir pompalı tüfek, bir kurusıkı tabanca ve 480 tabanca fişeği ele geçirildi.

Öte yandan, bir bölgesel suç örgütüne yönelik operasyonda 34 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 20'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentte huzur ve güven ortamının korunması amacıyla kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelesini sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA
Kaçakçılık3. SayfaGüncelMuğlaKamuSon Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 34 zanlıdan 20'si tutuklandı - Son Dakika
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