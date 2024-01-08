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Muğla'da Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Muğla'da Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan bir eğlence mekanına kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda mekanın camına 3 kurşun isabet etti. Şans eseri yaralanan olmazken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Muğla\'da Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı
08.01.2024 - 00:18,
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MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde genellik öğrencilerin gittiği bir eğlen mekanına silahlı saldırı düzenlendi. 3 kurşunun cama isabet ettiği olayda şans eseri yaralanan olmazken polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencilerinin çoğunlukta olduğu bölgedeki Serkan Çoşgun'a ait eğlence mekanına kimliği henüz tespit edilemeyen 1 kişi tarafından silahlı saldırı yapıldı. Yaya olarak gelen şüphelinin tabanca ile açtığı ateş sonucu mekanın camına 3 kurşun isabet etti.

POLİSE ATEŞ AÇIP KAÇTI

Bu arada bölgede bulunan sivil polisler, havaya ateş açarak olaya müdahale etti. Bunun üzerine saldırgan hedef gözetmeksizin bu kez de polislere ateş ederek kaçtı. Olayda yaralanan olmazken; polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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