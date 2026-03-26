Muğla'da Eşini Öldürüp İntihar Etti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

26.03.2026 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali Elmadibi, eşi Vesile Elmadibi'ni vurup intihar etti. Olay Seydikemer'de meydana geldi.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde Ali Elmadibi (67), eşi Vesile Elmadibi'ni (63) öldürüp, aynı av tüfeğiyle intihar etti.

Olay, saat 10.00 sıralarında Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Elmadibi'nin evinden gelen silah sesleri üzerine merak edip giden komşuları Elmadibi'ni oturma odasında, eşi Vesile Elmadibi'ni ise mutfakta kanlar içinde yerde yatarken buldu. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Elmadibi çiftinin hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Jandarmanın evde yaptığı incelemede, Ali Elmadibi'nin önce eşi Vesile Elmadibi'ni mutfakta başına av tüfeğiyle ateş edip öldürdüğü, ardından da yan odaya geçip, çenesinin altına dayadığı silahla intihar ettiğini saptadı.

Yapılan incelemelerin ardından Elmadibi çiftinin cansız bedenleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber - Kamera: Sedat ÜNAL/ SEYDİKEMER (Muğla),

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 13:50:27. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.