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Muğla'da fotokapana yakalanan boz ayı ve yavruları - Son Dakika
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Muğla'da fotokapana yakalanan boz ayı ve yavruları

Muğla\'da fotokapana yakalanan boz ayı ve yavruları

Muğla'da, doğadaki canlıların popülasyonunun tespit edilmesi için yerleştirilen fotokapana, boz ayı ve 3 yavrusu yansıdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Muğla Şubesi ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele amacıyla ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirdi. Bir fotokapandan elde edilen görüntüde, anne boz ayı ve 3 yavrusu birlikte yürürken görülüyor.

31.01.2024 14:28
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Muğla'da ormanlık alana yerleştirilen fotokapana bozayı ile 3 yavrusu yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Muğla Şubesi ekiplerince, kaçak avcılıkla mücadele ve doğadaki canlıların popülasyonunun tespit edilmesi için ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirildi.

Fotokapanlardan biri boz ayı ailesini görüntüledi.

Görüntüde anne boz ayının ve 3 yavrusuyla yürümesi yer aldı.

Kaynak: AA

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