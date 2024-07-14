Muğla'da freni patlayan midibüsün çarptığı araçlarda hayatını kaybeden karı koca Denizli'de defnedildi - Son Dakika
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Muğla'da freni patlayan midibüsün çarptığı araçlarda hayatını kaybeden karı koca Denizli'de defnedildi

Muğla'nın Ula ilçesinde freni patlayan tur midibüsünün park halindeki 3 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden karı koca, memleketleri Denizli'de toprağa verildi. Sürücü Mehmet Doğu ve eşi Necla Doğu'nun cenazeleri, Denizli'ye getirilerek Hacıeyüplü Mahallesi mezarlığında defnedildi.

14.07.2024 19:47
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Muğla'da freni patladığı belirtilen tur midibüsünün park halindeki 3 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden karı koca, memleketleri Denizli'de toprağa verildi.

Ula ilçesi Akyaka Mahallesi girişinde yerli turistleri taşıyan midibüsün 3 araca çarptıktan sonra bir evin bahçe duvarına çarparak durduğu trafik kazasında yaşamını yitiren sürücü Mehmet Doğu (65) ile eşi Necla Doğu'nun (57) Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki işlemleri tamamlandı.

Doğu ailesinin cenazeleri, memleketleri Denizli'ye getirildi.

Çiftin cenazesi ilkindi vakti Hacıeyüplü Mahallesi mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Dün, Mehmet Doğu'nun kullandığı 20 AIV 199 plakalı tur midibüsü, Ula ilçesi Akyaka Mahallesi girişinde park halindeki 3 araca çarptıktan sonra bir evin bahçe duvarına vurarak durmuş, kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'da freni patlayan midibüsün çarptığı araçlarda hayatını kaybeden karı koca Denizli'de defnedildi - Son Dakika

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