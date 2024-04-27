Muğla'da Geleneksel Cimnastik Yarışması Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Muğla'da Geleneksel Cimnastik Yarışması Gerçekleştirildi

Muğla\'da Geleneksel Cimnastik Yarışması Gerçekleştirildi

Muğla'da Cimnastik Kulübü tarafından düzenlenen geleneksel cimnastik yarışmasında 138 sporcu mücadele etti. Yarışmanın ardından sporculara madalyaları takdim edildi. Etkinliğin amacı, çocukları mutlu etmek ve bayramlarını kutlamaktı.

27.04.2024 15:55
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Muğla'da Cimnastik Kulübü tarafından geleneksel cimnastik yarışması yapıldı.

Menteşe Spor Salonu'nda 138 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen yarışmada küçük yaştaki sporcular kıyasıya mücadele etti.

Ailelerin heyecanları yarışmaya yansırken, parkurun ardından yarışmaya katılan sporculara Muğla Cimnastik Kulübü tarafından madalyaları taktim edildi.

Muğla Cimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mertcan Güngör, Gazi Meclisin 104. yılında çocukları bir nebze mutlu etmek ve bu şuuru erken yaşta sahiplenmeleri için etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Etkinliğin düzenlenmesinde destek veren Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş'a teşekkür eden Güngör, çocukların bayramını kutladı.

Kaynak: AA

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