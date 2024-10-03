Muğla'da Gün Batımı Söyleşileri: Nebil Özgentürk Sanatseverlerle Buluştu

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Gün Batımı Söyleşileri, belgesel yönetmeni ve yazar Nebil Özgentürk'ü ağırladı. Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Kültür etkinlikleri bizim için çok önemli" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sanatseverler Derneği ve Gün Batımı Platformu iş birliğiyle düzenlenen "Gün Batımı Söyleşileri" etkinliği devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde "Memleket, Sanat, Hayat: Nazım" Belgesel Film Gösterimi ve Kitap İmza etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, belgesel yönetmeni, gazeteci ve yazar Nebil Özgentürk, sanatseverlerle buluştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Türkiye'nin önemli belgeselcilerinden Nebil Özgentürk'ün "Ve Kadınlarımız" adlı kısa filmiyle başlayıp, Nazım Hikmet'in yaşamının ve eserlerini anlatıldığı "Memleket, Sanat, Hayat: Nazım" adlı belgesel film gösterimiyle devam etti. Ardından Nebil Özgentürk, katılımcılardan gelen soruları yanıtlayarak izleyicilerle sohbet etti.

"Bu ülkeyi sanat ve kültürle karanlık zihniyetli insanlardan kurtaracağız"

Muğla'nın bir kültür ve sanat şehri olduğunu vurgulayan Başkan Ahmet Aras, programda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Muğla'mızın bir bütün olarak Türkiye'de ve dünyada kendini kanıtlaması lazım. Bunun için elimizden gelen ne ise yapacağız. Muğla kültür ve sanat şehri, bu sebeple de etkinlikleri sıklaştırarak şehrimizin bu tarafını ön plana çıkarmalıyız. Bizim hedefimiz öncelikle çocuklarımız ve gençlerimiz. Çocuklarımızı bu önemli isimlerle buluşturabilirsek toplum olarak çok daha farklı bir yere gideceğiz. 'Dünya Kenti Muğla' vizyonumuzla; hem ulusal hem uluslararası platformda elimizden geleni yapacağız. Sanatın özellikle insan üzerinde olumlu bir etkisi var. Bugün burada katıldığımız etkinlikte bir saat bile bize kötü şeyleri unutturdu. Bu yüzden bu etkinliklerin daha da artmasını sağlayarak bize ulaşanlara değil ulaşamayanlara ulaşmayı hedefliyoruz. Bu ülkeyi sanatla, kültürle karanlık zihniyetli insanlardan hep beraber kurtaracağız."