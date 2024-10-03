Muğla'da Gün Batımı Söyleşileri: Nebil Özgentürk Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla'da Gün Batımı Söyleşileri: Nebil Özgentürk Sanatseverlerle Buluştu

Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Gün Batımı Söyleşileri etkinliğinde belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk, ''Memleket, Sanat, Hayat: Nazım'' belgeselini sundu ve izleyicilerle sohbet etti. Başkan Ahmet Aras, etkinliklerin kültür ve sanat açısından önemini vurguladı.

03.10.2024 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Gün Batımı Söyleşileri, belgesel yönetmeni ve yazar Nebil Özgentürk'ü ağırladı. Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Kültür etkinlikleri bizim için çok önemli" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sanatseverler Derneği ve Gün Batımı Platformu iş birliğiyle düzenlenen "Gün Batımı Söyleşileri" etkinliği  devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde "Memleket, Sanat, Hayat: Nazım" Belgesel Film Gösterimi ve Kitap İmza etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, belgesel yönetmeni, gazeteci ve yazar Nebil Özgentürk, sanatseverlerle buluştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Türkiye'nin önemli belgeselcilerinden Nebil Özgentürk'ün "Ve Kadınlarımız" adlı kısa filmiyle başlayıp, Nazım Hikmet'in yaşamının ve eserlerini anlatıldığı "Memleket, Sanat, Hayat: Nazım" adlı belgesel film gösterimiyle devam etti. Ardından Nebil Özgentürk, katılımcılardan gelen soruları yanıtlayarak izleyicilerle sohbet etti.

"Bu ülkeyi sanat ve kültürle karanlık zihniyetli insanlardan kurtaracağız"

Muğla'nın bir kültür ve sanat şehri olduğunu vurgulayan Başkan Ahmet Aras, programda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Muğla'mızın bir bütün olarak Türkiye'de ve dünyada kendini kanıtlaması lazım. Bunun için elimizden gelen ne ise yapacağız. Muğla kültür ve sanat şehri, bu sebeple de etkinlikleri sıklaştırarak şehrimizin bu tarafını ön plana çıkarmalıyız. Bizim hedefimiz öncelikle çocuklarımız ve gençlerimiz. Çocuklarımızı bu önemli isimlerle buluşturabilirsek toplum olarak çok daha farklı bir yere gideceğiz. 'Dünya Kenti Muğla' vizyonumuzla; hem ulusal hem uluslararası platformda elimizden geleni yapacağız.  Sanatın özellikle insan üzerinde olumlu bir etkisi var. Bugün burada katıldığımız etkinlikte bir saat bile bize kötü şeyleri unutturdu. Bu yüzden bu etkinliklerin daha da artmasını sağlayarak bize ulaşanlara değil ulaşamayanlara ulaşmayı hedefliyoruz. Bu ülkeyi sanatla, kültürle karanlık zihniyetli insanlardan hep beraber kurtaracağız."

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Nebil Özgentürk, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Etkinlikler, Ahmet Aras, Belgesel, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Gün Batımı Söyleşileri: Nebil Özgentürk Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:23 Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı, dümeni kilitlenen bir gemi sürüklendi Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı, dümeni kilitlenen bir gemi sürüklendi
16:19 Orta Doğu’daki gerilim tırmanırken Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı
15:51 Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül’ün para dolu zarflarını çaldı Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül'ün para dolu zarflarını çaldı
15:26 Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü
13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
07:47 Ürdün’den İran ve İsrail’e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
07:23 İsrail’in İran’a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı İsrail'in İran'a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı
01:00 İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut’ta tıp merkezini bombaladı İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut'ta tıp merkezini bombaladı
23:39 ABD’nin dev bankası çöktü ABD'nin dev bankası çöktü
23:37 Üniversiteden yeni mezun olan genç, yurt binasından atlayarak canına kıydı Üniversiteden yeni mezun olan genç, yurt binasından atlayarak canına kıydı
23:29 Saldırının ardından ilk kez konuşan Serhat Akın, ’3 kurşun yetmiyormuş’ dedi Saldırının ardından ilk kez konuşan Serhat Akın, '3 kurşun yetmiyormuş' dedi
23:26 HSK kararnamesiyle bazı illerde değişen başsavcılara Bakan Tunç’tan mesaj HSK kararnamesiyle bazı illerde değişen başsavcılara Bakan Tunç'tan mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 17:49:20. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Gün Batımı Söyleşileri: Nebil Özgentürk Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement