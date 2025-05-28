Muğla'da, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri gerçekleştirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında Menteşe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan sergide nakıştan dikişe, ahşap boyamadan takı tasarımına, filografiden diğer geleneksel sanatlara kadar pek çok özgün çalışma yer aldı.

Kursiyerlerin aylar süren emeğiyle hayat bulan eserler ziyaretçilerden ilgi gördü.

Programda Halk Eğitim Merkezi halk oyunu ekibinin sergilediği zeybek gösterisi, izleyicilerden alkış aldı.

Gösterinin ardından, açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, burada yaptığı konuşmada, el emeği göz nuru eserlerin, hayat boyu öğrenmenin bireysel gelişime ve toplumsal katılıma sunduğu katkıyı bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.

Menteşe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Muzaffer Kanat ise 2024–2025 eğitim-öğretim yılı boyunca merkezde 346 farklı kurs açıldığını, bu kurslardan 7 bin 558 kursiyerin faydalandığını belirtti.

Sergi açılışına Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.