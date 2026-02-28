Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin İftar Sofrası Datça'da Kuruldu

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca düzenlediği iftar programlarını Datça Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "İlçelerimizde kurduğumuz iftar sofralarıyla sadece yemek değil; muhabbeti, dayanışmayı ve gönül bağlarımızı da paylaşıyoruz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ramazan ayının ilk günlerinden itibaren düzenlenen iftar programları kapsamında; 23 Şubat'ta Marmaris Pazar Yeri, 24 Şubat'ta Köyceğiz Pazar Yeri, 25 Şubat'ta Milas Pazar Yeri ve 27 Şubat'ta Datça Cumhuriyet Meydanı'nda binlerce vatandaş aynı sofrada buluştu.

İl genelinde sürdürülen programlar doğrultusunda iftar buluşmaları; 28 Şubat'ta Bodrum Merkez Pazar Yeri, 2 Mart'ta Dalaman Kargınkırı Mahallesi, 4 Mart'ta Ula Pazar Yeri, 6 Mart'ta Kavaklıdere Belediye Düğün Salonu, 9 Mart'ta Seydikemer Pazar Yeri, 11 Mart'ta Yatağan Hasan Haşmet Işık Düğün Salonu, 12 Mart'ta Fethiye Esenköy Sosyal Tesisleri ve 16 Mart'ta Ortaca Bahçelievler Düğün Salonu'nda devam edecek.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak, "Ramazan ayı; paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna bir zaman dilimi. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bu manevi iklimi tüm ilçelerimizde hemşerilerimizle birlikte yaşamak istiyoruz. İlçelerimizde kurduğumuz iftar sofralarıyla sadece yemek değil; muhabbeti, dayanışmayı ve gönül bağlarımızı da paylaşıyoruz. Muğla'nın her köşesinde aynı sofrada buluşmak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek bizim için çok kıymetli. Tüm hemşehrilerimizin ramazan ayının sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" diye konuştu.