Muğla'da İki Zabıta Tutuklandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde "irtikap" suçlamasıyla gözaltına alınan 2 zabıta tutuklandı.

CİMER'e yapılan "zabıta memurlarının tezgah açma işgaliye bedellerini kendi hesaplarına geçirdiği" yönündeki başvuru üzerine Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Tespit edilen 2 şüphelinin banka hesap hareketleri incelendi ve bazı ödemelerin belediye kayıtlarına hiç girmediği tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zabıta memurları Z.G. ve S.K. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "irtikap" suçlamasıyla tutuklandı.