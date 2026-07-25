Muğla İstihdam Ofisleri, iş birliğini güçlendiriyor - Son Dakika
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Muğla İstihdam Ofisleri, iş birliğini güçlendiriyor

Muğla İstihdam Ofisleri, iş birliğini güçlendiriyor
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Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İstihdam Ofisleri, MUTSO ve BODTO ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokol ile işverenlerin personel temini ve iş arayanların istihdama erişimi kolaylaştırılacak. Hizmetler ücretsiz olup, online başvuru ve yüz yüze danışmanlık sunulacak.

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Muğla İstihdam Ofisleri, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ve Bodrum Ticaret Odası (BODTO) ile iş birliği protokolü imzaladı. Yapılan protokoller kapsamında "işverenlerin personel temin süreçlerinin kolaylaştırılması" ve "iş arayan vatandaşların istihdam olanaklarına daha hızlı ulaşması" hedefleniyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yetkilendirilmiş Özel İstihdam Bürosu olan Muğla İstihdam Ofisleri, istihdam hizmetlerini yaygınlaştırmaya yönelik iş birliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Muğla İstihdam Ofisleri, MUTSO ve BODTO arasında iş birliği protokolü imzaladı. Protokoller ile işverenlerin personel temin süreçlerinin kolaylaştırılması, iş arayan vatandaşların istihdam olanaklarına daha hızlı ulaşması ve istihdam hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor.

İŞVERENLER VE İŞ ARAYANLAR DAHA ETKİN BULUŞACAK

Protokol kapsamında MUTSO ve BODTO üyesi işletmelerin personel alım ilanları http://www.muglaistihdam.com.tr adresi üzerinden yayımlanacak. Personel ihtiyacı bulunan işverenler Muğla İstihdam Ofisleri'ne yönlendirilirken, MUTSO ve BODTO'nun iletişim kanalları aracılığıyla istihdam hizmetlerine ilişkin bilgilendirmeler yapılacak. Taraflar ayrıca istihdamın geliştirilmesine katkı sunmak amacıyla ortak eğitim, bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları da gerçekleştirecek. BODTO ile imzalanan protokol doğrultusunda, Muğla İstihdam Bürosu artık Bodrum Ticaret Odası'nın resmi internet sitesinin ana sayfasında sabit olarak yer almaya başladı.

Muğla İstihdam Ofisleri, Muğla genelinde işverenler ile iş arayan vatandaşlara ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor. İşverenler sistem üzerinden ücretsiz personel ilanı oluşturabilirken, iş arayan vatandaşlar da ücretsiz üyelik oluşturarak özgeçmişlerini sisteme ekleyebiliyor ve kendilerine uygun iş ilanlarına başvurabiliyor.

VATANDAŞLARA YÜZ YÜZE VE DİJİTAL HİZMET

Muğla İstihdam Ofisleri'nin Menteşe Şubesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No'lu Hizmet Binası No: 14 adresinde hizmet verirken, Bodrum Şubesi ise Yokuşbaşı Mahallesi Külcü Sokak Belediye Pazaryeri No: 20/1/2 adresinde faaliyet gösteriyor. Vatandaşlar ayrıca online başvurularını http://www.muglaistihdam.com.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Muğla İstihdam Ofisleri faaliyetleri Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş. tarafından yürütülüyor.

Kaynak: ANKA

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