Muğla'da İtfaiye Tatbikatı - Son Dakika
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Muğla'da İtfaiye Tatbikatı

Muğla'da yapılan tatbikatta yangın ve trafik kazasına müdahale eden itfaiye ekipleri başarı gösterdi.

28.09.2024 12:46
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Muğla'da itfaiye ekiplerince yapılan tatbikatta ev ve araba yangınına müdahale edildi, trafik kazasında araçta sıkışan vatandaş kurtarıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Menteşe ilçesinde tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikatta, senaryo gereği itfaiye ekipleri, yanan bir eve ve araca müdahale ederek, alevleri söndürdü. Kuyuya düşmüş bir yavru kediyi kurtaran ekipler, trafik kazasında araçta sıkışan kişiyi çıkardı.

Tatbikat sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye grup amirlikleri arasında düzenlenen yarışmada, Bodrum İtfaiye Ekip Amirliği birinci oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanı Mehmet Karyağdı, gazetecilere, 13 ilçede grup amirliği, 26 itfaiye istasyonu, Afet Koordinasyon merkezi ve 112 Acil Çağrı Merkezi ile il genelinde 41 noktada hizmet verdiklerini söyledi.

Son 10 yılda 61 bin 192 olaya müdahale ettiklerini belirten Karyağdı, olaylara ulaşım sürelerini 6 dakika 58 saniyeye indirdiklerini ifade etti.

Tatbikata, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Merve Fidem Barut, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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