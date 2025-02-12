Muğla'da Jandarmadan Uyuşturucu ve Sahte İçki Operasyonu - Son Dakika
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Muğla'da Jandarmadan Uyuşturucu ve Sahte İçki Operasyonu

Muğla\'da Jandarmadan Uyuşturucu ve Sahte İçki Operasyonu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde jandarma, bir kişinin evine düzenlediği operasyonda 6 kilo uyuşturucu, sahte içki ve çeşitli malzemeler ele geçirdi.

12.02.2025 23:10  Güncelleme: 23:11
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MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ile sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaca'nın Tepearası Mahallesi'nde yaşayan B.Ç.K.'nın piyasaya yüklü miktarda uyuşturucu süreceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 6 kilo 112 gram sihirli mantar, 27 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi, 17 parçadan oluşan iklimlendirme ve ışık sistemi, 7 gram kenevir tohumu, 57 litre sahte içki, 1 kurusıkı tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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